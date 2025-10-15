Практика судов
Воспользоваться услугой е-Развода смогут супруги, у которых нет несовершеннолетних детей — Минюст

12:17, 15 октября 2025
Регистрация развода будет проходить в формате видеоконференции с работником отдела ДРАЦС в режиме реального времени.
Как писала «Судебно-юридическая газета», в приложении «Дия» с 2026 года будет доступна услуга развода онлайн. В Министерстве юстиции отметили, что воспользоваться услугой е-Развод смогут супруги, у которых нет несовершеннолетних детей.

Сообщается, что Кабинет Министров принял постановление о реализации экспериментального проекта по проведению государственной регистрации расторжения брака в электронной форме — е-Развод. Инициатива разработана Министерством юстиции Украины совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке Швейцарии в рамках Программы EGAP, которая внедряется Фондом Восточная Европа.

Министерство юстиции уточнило некоторые нюансы по поводу развода онлайн.

Так, воспользоваться услугой е-Развод смогут супруги, которые расторгают брак по взаимному согласию и не имеют общих детей, независимо от наличия имущественных споров.

При этом, как и в случае с разводами оффлайн (через ЗАГС или суд), процедура е-Развода полностью регулируется Семейным кодексом Украины (СКУ). В частности, нормами ст. 106 СКУ, которая предусматривает, что государственная регистрация расторжения брака проводится после истечения одного месяца со дня подачи соответствующего заявления. В течение этого срока заявление можно отозвать.

В Минюсте напоминают, что на данный момент процедура расторжения брака в Украине остаётся непростой — из-за требования физического присутствия обоих заявителей, что создаёт дополнительные трудности для граждан, проживающих за границей, в отдалённых регионах или имеющих ограниченные физические возможности.

«Супруги, у которых нет несовершеннолетних детей, смогут подать заявление о намерении развестись в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с помощью мобильного приложения «Дия», без посещения отдела ЗАГС. При подаче заявления система автоматически будет проверять и подтверждать данные через государственные реестры, в частности, посредством взаимодействия между Единым государственным демографическим реестром, Государственным реестром физических лиц — плательщиков налогов и Государственным реестром актов гражданского состояния граждан. Согласие на развод будет подтверждаться Подписью.Дия.

Регистрация развода будет происходить в формате видеоконференции с сотрудником отдела ЗАГС в режиме реального времени. Свидетельство о расторжении брака будет направляться каждому из бывших супругов почтовой доставкой по указанному ими адресу. Услуга будет работать круглосуточно, 7 дней в неделю, и будет доступна для граждан Украины из любой точки мира», — сообщили в Минюсте.

