Скористатися послугою е-Розлучення зможуть подружжя, у яких немає неповнолітніх дітей — Мінюст

Як писала «Судово-юридична газета», у застосунку «Дія» з 2026 року буде доступна послуга розлучення онлайн. У Міністерстві юстиції зазначили, що скористатися послугою е-Розлучення зможуть подружжя, у яких немає неповнолітніх дітей.

Повідомляється, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо проведення державної реєстрації розірвання шлюбу в електронній формі — е-Розлучення. Ініціатива розроблена Міністерством юстиції України спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки Швейцарії в межах Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа.

Міністерство юстиції уточнило деякі нюанси щодо розлучення онлайн.

Так, скористатися послугою е-Розлучення матимуть можливість подружжя, які розривають шлюб за взаємної згоди, та не мають спільних дітей, незалежно від наявності майнових спорів.

При цьому, як і у випадку з розлученнями офлайн (через ДРАЦС або суд), процедура е-Розлучення повністю регулюватиметься Сімейним кодексом України (СКУ). Зокрема, нормами ст. 106 СКУ, яка передбачає, що державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться після спливу одного місяця від дня подання відповідної заяви. Впродовж цього строку заяву можна відкликати.

У Мінюсті нагадують, що наразі процедура розірвання шлюбу в Україні залишається непростою — через вимогу фізичної присутності обох заявників, що створює додаткові труднощі для громадян, які проживають за кордоном, у віддалених регіонах або мають обмежені фізичні можливості.

«Подружжя, у якого немає неповнолітніх дітей, зможе подати заяву про намір розлучитися в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема за допомогою мобільного застосунку Дія, без відвідування відділу ДРАЦС. Під час подання заяви система автоматично перевірятиме й підтверджуватиме дані через державні реєстри, зокрема шляхом взаємодії між Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та Державним реєстром актів цивільного стану громадян. Згода на розлучення підтверджуватиметься Дія.Підписом.

Реєстрація розлучення відбуватиметься у форматі відеоконференції з працівником відділу ДРАЦС в режимі реального часу. Свідоцтво про розірвання шлюбу надсилатиметься кожному з колишнього подружжя поштовою доставкою на вказану ними адресу. Послуга працюватиме цілодобово, 7 днів на тиждень, і буде доступна для громадян України з будь-якої точки світу», - повідомили у Мінюсті.

