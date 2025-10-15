Счетная палата выявила многочисленные нарушения при реализации проекта по защите энергетической инфраструктуры

Счетная палата провела аудит проекта по защите критической инфраструктуры энергосектора

Счетная палата Украины на заседании 13 октября утвердила отчет по результатам аудита соответствия, проведенного в рамках реализации экспериментального проекта по защите объектов топливно-энергетического сектора. Ответственным за отчет назначен заместитель председателя Счетной палаты Сергей Ключка.

Как отмечают аудиторы, в условиях войны стабильная работа энергосистемы является вопросом национальной безопасности, однако реализация правительственного эксперимента оказалась неэффективной.

Основные результаты аудита

В 2023–2024 годах на реализацию проекта было предусмотрено 35,9 млрд грн, из которых фактически поступило 29,97 млрд грн, а использовано лишь 18,71 млрд грн.

Аудиторы установили, что проект имел правовую основу, но не соответствовал современным требованиям к управлению — не были оценены необходимые ресурсы, показатели эффективности и механизмы координации между исполнителями.

Исполнителем проекта выступало Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, которое не имеет профильной компетенции в сфере защиты критической энергетической инфраструктуры. Аналогичный недостаток опыта был зафиксирован у региональных служб восстановления, выступавших заказчиками работ, а также у подрядчиков.

Проект реализовывался по упрощенной процедуре «проектируй–строй», которая не имеет должного законодательного регулирования. Работы выполнялись по прямым договорам без открытых торгов, а к концу 2024 года мероприятия по защите объектов критической инфраструктуры остались незавершенными, большинство фортификационных сооружений — недостроенными.

В частности, уровень готовности защитных сооружений от беспилотников составил менее 75%, а фортификаций противоракетной защиты — менее 25% от запланированного.

Выявленные нарушения

Аудиторы зафиксировали:

завышение договорной цены;

завышение видов, объемов и стоимости работ;

неотражение в учете сумм долговых обязательств.

В ходе проверки часть нарушений была устранена — скорректирована стоимость работ на 2,38 млн грн, а договорная цена — на 27,5 млн грн. Также было выявлено, что часть международной технической и гуманитарной помощи осталась неиспользованной. Часть имущества уже восстановлена на балансе и передана на ответственное хранение.

Рекомендации Счетной палаты:

Правительству поручено: соответствующим министерствам и другим центральным органам исполнительной власти, а также уполномоченному органу в сфере защиты критической инфраструктуры подготовить и внести на рассмотрение проект нормативно-правового акта (актов), определяющего понятие, цель, подходы к реализации и требования к отчетности по результатам выполнения экспериментальных проектов.

Министерству развития — внести изменения в Сметные нормы Украины «Наставление по определению стоимости строительства» относительно формирования уточненной договорной цены и порядка оплаты расходов на содержание службы заказчика на стадии взаиморасчетов за выполненные работы по укрупненным показателям стоимости.

Агентству восстановления — разработать порядок анализа цен на материальные ресурсы при реализации экспериментальных проектов, провести мониторинг состояния выполнения работ по защите объектов, подготовить план мероприятий по завершению незавершенных объектов и передаче готовых сооружений операторам критической инфраструктуры, а также обязать региональные службы восстановления при согласовании цены предложений участников закупок составлять сметы с детализированным расчетом трудовых и материально-технических ресурсов.

Региональным службам восстановления также поручено скорректировать договорную стоимость работ и сметную документацию.

Счетная палата подчеркнула, что при реализации нового экспериментального проекта, утвержденного постановлением правительства от 7 февраля 2025 года №142, необходимо учесть выявленные ранее замечания аудиторов, чтобы избежать повторения системных ошибок.

Отчет содержит информацию с ограниченным доступом и будет направлен в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров, Агентство восстановления и региональные органы контроля.

