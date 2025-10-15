Рахункова палата виявила безліч порушень під час реалізації проекту із захисту енергетичної інфраструктури

Рахункова палата провела аудит проекту із захисту критичної інфраструктури енергосектору.

Рахункова палата України на засіданні 13 жовтня ухвалила звіт за результатами аудиту відповідності щодо реалізації експериментального проєкту із захисту об’єктів паливно-енергетичного сектору. Відповідальним за звіт визначено заступника голови Рахункової палати Сергія Ключку.

Як зазначають аудитори, в умовах війни стабільна робота енергосистеми є питанням національної безпеки, однак реалізація урядового експерименту виявилася неефективною.

Основні результати аудиту

У 2023–2024 роках на реалізацію проєкту було передбачено 35,9 млрд грн, із яких фактично отримано 29,97 млрд грн, а використано лише 18,71 млрд грн.

Аудитори встановили, що проєкт мав правову основу, але не відповідав сучасним вимогам до управління — не було оцінено необхідні ресурси, показники ефективності та механізми координації між виконавцями.

Виконавцем проєкту виступало Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, яке не має профільної компетенції у сфері захисту критичної енергетичної інфраструктури. Аналогічний брак досвіду наявний і у службах відновлення в регіонах, що виступали замовниками робіт, а також у підрядників.

Проект реалізовувався за спрощеною процедурою «проектуй–будуй», яка не має належного законодавчого врегулювання. Роботи виконувалися за прямими договорами без відкритих торгів, а на кінець 2024 року роботи з захисту об’єктів критичної інфраструктури залишилися незавершеними, а більшість фортифікаційних споруд – недобудованими.

Зокрема, рівень готовності захисних споруд від безпілотників становив менше 75%, а фортифікацій протиракетного захисту — менше 25% від запланованого.

Виявлені порушення

Аудитори зафіксували:

завищення договірної ціни;

завищення виду, обсягу та вартості робіт;

невідображення в обліку сум боргових зобов'язань.

Під час перевірки частину порушень було усунуто — відкориговано вартість робіт на 2,38 млн грн, а договірну ціну — на 27,5 млн грн. Також було виявлено, що частина міжнародної технічної та гуманітарної допомоги залишилася невикористаною. Частину такого майна уже було поновлено на балансі та передано на відповідальне зберігання.

Рекомендації Рахункової палати:

Уряду доручити: відповідним міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, уповноваженому органу у сфері захисту критичної інфраструктури підготувати та внести на розгляд Уряду проєкт нормативно-правового акта (актів), що визначає поняття, мету, підходи до реалізації та вимоги до звітування за результатами виконання експериментальних проєктів.

Мінрозвитку: внести зміни до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» щодо формування уточненої договірної ціни та визначення порядку сплати коштів на утримання служби замовника на стадії взаєморозрахунків за виконані роботи за укрупненими показниками вартості.

Агентству відновлення: розробити порядок здійснення аналізу цін на матеріальні ресурси при реалізації експериментальних проектів, провести моніторинг стану виконання робіт із захисту об'єктів, розробити план заходів щодо подальшої реалізації незавершених об'єктів та щодо передачі завершених об'єктів операторам критичної інфраструктури, зобов’язати служби відновлення в регіонах під час узгодження ціни пропозиції учасника процедури закупівлі з використанням укрупнених показників вартості робіт складати кошториси виключно з деталізованою потребою трудових та матеріально-технічних ресурсів.

Також службам відновлення в регіонах доручено скоригувати договірну вартість робіт і кошторисну документацію.

Рахункова палата також закликала врахувати виявлені недоліки під час реалізації нового експериментального проєкту, затвердженого постановою уряду від 7 лютого 2025 року №142, щоб уникнути повторення системних помилок.

Звіт містить інформацію з обмеженим доступом і його направлять до Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Агентства відновлення та регіональних органів контролю.

