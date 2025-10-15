В Украине могут отменить осенние каникулы в школах – что известно

В Одессе хотят последнюю неделю октября посвятить повторению материала без контрольных и домашних заданий.

В украинских школах могут отказаться от традиционных осенних каникул из-за возможных проблем с электроэнергией и отоплением. Первыми об этом заявили в Одессе, сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

«Мы не знаем, какая нас ждет зима, хоть и догадываемся. Пока есть свет и день еще длинный — должны пользоваться каждой возможностью учиться», — отметила Буйневич.

По ее словам, последняя неделя октября в одесских школах будет посвящена повторению материала, восполнению образовательных потерь и закреплению знаний.

Контрольные и домашние задания в этот период проводиться не будут, а участие в занятиях будет необязательным.

«Это возможность, а не обязанность. Если ваш ребенок едет, например, в детский лагерь, сообщите об этом классному руководителю», — объяснила чиновница.

Что касается зимних каникул, решение пока не принято. Однако, по словам Буйневич, учитывая запросы родителей и совпадение с Рождественскими праздниками, их могут начать раньше, чем обычно.

