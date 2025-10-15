В Україні можуть скасувати осінні канікули в школах – що відомо

В Одесі хочуть останній тиждень жовтня присвятити повторенню матеріалу без контрольних і домашніх завдань.

В українських школах можуть відмовитися від традиційних осінніх канікул через можливі проблеми з електроенергією та теплопостачанням. Першими про це заявили в Одесі, повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

«Ми не знаємо, яка нас чекає зима, хоч і здогадуємось. Поки є світло і день ще довгий — мусимо користуватись кожною можливістю вчитися», — зазначила Буйневич.

За її словами, останній тиждень жовтня в одеських школах буде присвячений повторенню матеріалу, надолуженню освітніх втрат та закріпленню знань.

Контрольних і домашніх завдань у цей період не проводитимуть, а участь у заняттях буде необов’язковою.

«Це можливість, а не обов’язок. Якщо ваша дитина їде, наприклад, у дитячий табір, повідомте про це класного керівника», — пояснила посадовиця.

Щодо зимових канікул, рішення поки не ухвалено. Однак, за словами Буйневич, враховуючи запити і співпадіння з Різдвяними святами, їх можуть розпочати раніше, ніж зазвичай.

