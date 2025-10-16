Трамп планирует создать «фонд победы» для Украины — финансирование хочет получить за счет пошлин на Китай

Президент США планирует создать специальный фонд, средства в который будут поступать из новых тарифов на импорт из Китая.

Президент США Дональд Трамп работает над созданием фонда победы для Украины, который будет финансироваться за счет новых пошлин на китайские товары. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По информации издания, Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту представить этот план европейским партнерам накануне визита Владимира Зеленского в Вашингтон, запланированного на пятницу.

«Президент Трамп поручил послу и мне сказать нашим европейским союзникам, что мы поддерживаем то, что вы можете назвать либо „российской нефтяной пошлиной“ на Китай, либо „украинской пошлиной победы“ на Китай», — сказал Бессент журналистам в Вашингтоне в среду. «Но наши украинские или европейские союзники должны быть готовы поддержать. Мы ответим, если наши европейские партнеры присоединятся к нам».

План предусматривает введение 500-процентной пошлины на импорт из Китая, а полученные средства будут направлены на закупку вооружения для украинской армии. Такой шаг должен создать экономическое давление на Россию и ослабить ее военные возможности, которые частично зависят от поддержки Пекина.

В то же время министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Вашингтон готов поддержать Киев «способами, которые может реализовать только Америка», если Москва продолжит избегать мирных переговоров.

Во время переговоров в Брюсселе также обсуждалась возможность передачи Украине высокоточных ракет Tomahawk. Эта тема, по сообщениям источников, станет одной из ключевых во время встречи Трампа и Зеленского в конце недели.

Не называя конкретного оружия, Гегсет дал понять, что Вашингтон готов предоставить «огневую мощь», необходимую Украине для достижения «мира через силу».

«Если мы чему-то научились при президенте Трампе, то это активное применение мира через силу. Мир достигается, когда ты силен, а не когда используешь громкие слова или машешь пальцем. Ты добиваешься его, когда имеешь реальные и уважительные противниками возможности», — сказал он.

Позже Гегсет добавил: «Теперь, если эта война не закончится, если в краткосрочной перспективе нет пути к миру, то Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками примут необходимые шаги, чтобы наложить издержки на Россию за ее продолжающуюся агрессию. Если нам придется сделать этот шаг, Военный департамент США готов выполнить свою часть работы способами, которые могут реализовать только Соединенные Штаты».

