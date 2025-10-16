Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Трамп планує створити «фонд перемоги» для України — фінансування хоче отримати з тарифів на Китай

11:30, 16 жовтня 2025
Президент США планує створити спеціальний фонд, кошти до якого надходитимуть із нових тарифів на імпорт із Китаю.
Трамп планує створити «фонд перемоги» для України — фінансування хоче отримати з тарифів на Китай
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп працює над створенням фонду перемоги для України, який фінансуватиметься за рахунок нових мит на китайські товари. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела у Вашингтоні.

За інформацією видання, Трамп доручив міністру фінансів Скотту Бессенту представити цей план європейським партнерам напередодні візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, запланованого на п’ятницю.

«Президент Трамп доручив послу та мені сказати нашим європейським союзникам, що ми підтримуємо те, що ви можете назвати або «російським нафтовим тарифом» на Китай, або «українським тарифом перемоги» на Китай», — сказав Бессент журналістам у Вашингтоні в середу. «Але наші українські чи європейські союзники повинні бути готові підтримати. Ми відповімо, якщо наші європейські партнери приєднаються до нас».

План передбачає введення 500-відсоткового мита на імпорт із Китаю, а отримані кошти спрямують на закупівлю озброєння для української армії. Такий крок має створити економічний тиск на Росію і послабити її військові можливості, які частково залежать від підтримки Пекіна.

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон готовий підтримати Київ «способами, які може реалізувати лише Америка», якщо Москва продовжить уникати мирних переговорів.

Під час переговорів у Брюсселі обговорювали також можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk. Ця тема, за повідомленнями джерел, стане однією з ключових під час зустрічі Трампа і Зеленського наприкінці тижня.

Не називаючи зброю, Гегсет дав сигнал, що Вашингтон готовий надати «вогневу міць», необхідну Україні для досягнення «миру через силу».

«Якщо ми чогось навчилися за президента Трампа, то це активне застосування миру через силу. Мир досягається, коли ти сильний, а не коли використовуєш сильні слова чи махаєш пальцем. Ти отримуєш його, коли маєш сильні та реальні можливості, які поважають противники», — сказав він.

Пізніше Гегсет додав: «Тепер, якщо ця війна не закінчиться, якщо в короткостроковій перспективі немає шляху до миру, то Сполучені Штати разом із нашими союзниками вживатимуть необхідних кроків, щоб накласти витрати на Росію за її триваючу агресію. «Якщо нам доведеться зробити цей крок, Військовий департамент США готовий виконати свою частину роботи способами, які можуть зробити лише Сполучені Штати».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Україна Дональд Трамп війна Китай

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Венеційська комісія рекомендувала обмежити право подавати скарги на суддів та скасувати направлення до НШСУ як захід відповідальності

Венеційська комісія також рекомендувала установити вичерпний перелік відомостей, які може запитувати ВККС у межах перевірки доброчесності судді.

ЄСПЛ вирішив, чи можуть суди посилатися на висновок Торгово-промислової палати як на документ, що підтверджує форс-мажор

Під час судового розгляду заявники послідовно стверджували, що відповідно до національного законодавства єдиним документом, що підтверджує форс-мажорні обставини як підставу для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язань, є «сертифікат» від Торгово-промислової палати, а не «висновок».

Вища рада правосуддя призначила керівником свого Секретаріату Ольгу Булку

Ольга Булка через десять років повернулася до Вищої ради правосуддя.

Одночасне накладення арешту на рухоме, нерухоме майно та гроші в межах суми позову не є подвійним забезпеченням позову – Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, наголосивши, що арешт грошових коштів і майна відповідачів у межах суми позову не є подвійним або надмірним забезпеченням, оскільки грошові кошти є частиною майна відповідачів, а не окремим видом забезпечення.

Спір у зв'язку з ненаданням відповіді на адвокатський запит, поданий в рамках господарської справи, підлягає вирішенню за правилами господарського судочинства – Верховний Суд

КЦС ВС вказав, що предметом спору є обов’язок відповідача надати інформацію на адвокатський запит, який прямо пов’язаний із розглядом справи у господарському суді.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду