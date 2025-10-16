Трамп планує створити «фонд перемоги» для України — фінансування хоче отримати з тарифів на Китай

Президент США планує створити спеціальний фонд, кошти до якого надходитимуть із нових тарифів на імпорт із Китаю.

Президент США Дональд Трамп працює над створенням фонду перемоги для України, який фінансуватиметься за рахунок нових мит на китайські товари. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела у Вашингтоні.

За інформацією видання, Трамп доручив міністру фінансів Скотту Бессенту представити цей план європейським партнерам напередодні візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, запланованого на п’ятницю.

«Президент Трамп доручив послу та мені сказати нашим європейським союзникам, що ми підтримуємо те, що ви можете назвати або «російським нафтовим тарифом» на Китай, або «українським тарифом перемоги» на Китай», — сказав Бессент журналістам у Вашингтоні в середу. «Але наші українські чи європейські союзники повинні бути готові підтримати. Ми відповімо, якщо наші європейські партнери приєднаються до нас».

План передбачає введення 500-відсоткового мита на імпорт із Китаю, а отримані кошти спрямують на закупівлю озброєння для української армії. Такий крок має створити економічний тиск на Росію і послабити її військові можливості, які частково залежать від підтримки Пекіна.

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон готовий підтримати Київ «способами, які може реалізувати лише Америка», якщо Москва продовжить уникати мирних переговорів.

Під час переговорів у Брюсселі обговорювали також можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk. Ця тема, за повідомленнями джерел, стане однією з ключових під час зустрічі Трампа і Зеленського наприкінці тижня.

Не називаючи зброю, Гегсет дав сигнал, що Вашингтон готовий надати «вогневу міць», необхідну Україні для досягнення «миру через силу».

«Якщо ми чогось навчилися за президента Трампа, то це активне застосування миру через силу. Мир досягається, коли ти сильний, а не коли використовуєш сильні слова чи махаєш пальцем. Ти отримуєш його, коли маєш сильні та реальні можливості, які поважають противники», — сказав він.

Пізніше Гегсет додав: «Тепер, якщо ця війна не закінчиться, якщо в короткостроковій перспективі немає шляху до миру, то Сполучені Штати разом із нашими союзниками вживатимуть необхідних кроків, щоб накласти витрати на Росію за її триваючу агресію. «Якщо нам доведеться зробити цей крок, Військовий департамент США готовий виконати свою частину роботи способами, які можуть зробити лише Сполучені Штати».

