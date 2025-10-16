Практика судов
Силы обороны освободили более 180 кв км в Покровском районе Донецкой области — Генштаб

18:42, 16 октября 2025
С 21 августа Силы обороны ликвидировали почти 14 тысяч российских окупантов и освободили более 180 кв км территории Покровского района.
На территории Покровского района Донецкой области украинские войска продолжают проводить стабилизационные, контрдиверсионные и активные оборонительные мероприятия. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Операция продолжается с 21 августа 2025 года. За это время Силы обороны нейтрализовали как минимум 13 945 российских оккупантов, среди них 8402 — безвозвратные потери, 5419 — раненые, а 124 — взяты в плен.

Украинские подразделения освободили 182,8 кв км территории Покровского района и зачистили еще 230,1 кв км от диверсионно-разведывательных групп противника.

Потери российской армии составляют 1289 единиц вооружения и техники, среди которых:

  • 32 танка,
  • 101 броневая боевая машина,
  • 154 артиллерийские системы,
  • 5 реактивных систем залпового огня,
  • 435 автомобилей,
  • 562 единицы мототехники,
  • более 4 тысяч беспилотников.

