Силы обороны освободили более 180 кв км в Покровском районе Донецкой области — Генштаб

С 21 августа Силы обороны ликвидировали почти 14 тысяч российских окупантов и освободили более 180 кв км территории Покровского района.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На территории Покровского района Донецкой области украинские войска продолжают проводить стабилизационные, контрдиверсионные и активные оборонительные мероприятия. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Операция продолжается с 21 августа 2025 года. За это время Силы обороны нейтрализовали как минимум 13 945 российских оккупантов, среди них 8402 — безвозвратные потери, 5419 — раненые, а 124 — взяты в плен.

Украинские подразделения освободили 182,8 кв км территории Покровского района и зачистили еще 230,1 кв км от диверсионно-разведывательных групп противника.

Потери российской армии составляют 1289 единиц вооружения и техники, среди которых:

32 танка,

101 броневая боевая машина,

154 артиллерийские системы,

5 реактивных систем залпового огня,

435 автомобилей,

562 единицы мототехники,

более 4 тысяч беспилотников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.