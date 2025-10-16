Сили оборони звільнили понад 180 кв км у Покровському районі Донеччини — Генштаб

На території Покровського району Донецької області українські війська продовжують проводити стабілізаційні, контрдиверсійні та активні оборонні заходи. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.
Операція триває з 21 серпня 2025 року. За цей час Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів, серед них 8402 — безповоротні втрати, 5419 — поранені, а 124 — взяті в полон.
Українські підрозділи звільнили 182,8 кв км території Покровського району та зачистили ще 230,1 кв км від диверсійно-розвідувальних груп противника.
Втрати російської армії становлять 1289 одиниць озброєння і техніки, серед яких:
