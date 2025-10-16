Сили оборони звільнили понад 180 кв км у Покровському районі Донеччини — Генштаб

З 21 серпня Сили оборони ліквідували майже 14 тисяч російських окупантів і звільнили понад 180 кв км території Покровського району.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На території Покровського району Донецької області українські війська продовжують проводити стабілізаційні, контрдиверсійні та активні оборонні заходи. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.

Операція триває з 21 серпня 2025 року. За цей час Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів, серед них 8402 — безповоротні втрати, 5419 — поранені, а 124 — взяті в полон.

Українські підрозділи звільнили 182,8 кв км території Покровського району та зачистили ще 230,1 кв км від диверсійно-розвідувальних груп противника.

Втрати російської армії становлять 1289 одиниць озброєння і техніки, серед яких:

32 танки,

101 броньована бойова машина,

154 артилерійські системи,

5 реактивних систем залпового вогню,

435 автомобілів,

562 одиниці мототехніки,

понад 4 тисячі безпілотників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.