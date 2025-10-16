В Черкасской области разоблачили дельцов, которые изготавливали фиктивные медсправки для отсрочек от мобилизации

«Услуга» по получению отсрочки стоила уклонистам три тысячи долларов.

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении 64-летнему внутренне перемещенному мужчине из Донецкой области и врачу, которые способствовали уклонению от прохождения военной службы путем изготовления фиктивных медицинских справок о состоянии здоровья.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, организатором схемы является работник одного из органов местного самоуправления на Уманщине.

«Он за денежное вознаграждение в размере 3 тыс. долларов США решал вопрос с ТЦК относительно получения отсрочки от мобилизации. Мужчина был задержан непосредственно во время передачи последней части суммы денег», — сообщили в ведомстве.

К своей схеме подозреваемый привлек врача — члена ВЛК, который подделывал медицинские справки. На основании фиктивных диагнозов военнообязанные получали отсрочку от мобилизации.

«Кроме того, во время осмотра страниц чиновника в социальных сетях были обнаружены материалы, содержащие признаки оправдания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», — отметили в прокуратуре.

В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия, назначены экспертизы, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступной деятельности.

