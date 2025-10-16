Практика судів
На Черкащині викрили ділків, які виготовляли фіктивні меддовідки для відстрочок від мобілізації

22:54, 16 жовтня 2025
«Послуга» щодо отримання відстрочки коштувала ухилянтам три тисячі доларів.
На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру 64-річному внутрішньо переміщеному чоловіку з Донеччини та лікарю, які сприяли ухиленню від проходження військової служби шляхом виготовлення фіктивних медичних довідок про стан здоров’я.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, організатором схеми є працівник одного з органів місцевого самоврядування на Уманщині.

«Він за грошову винагороду у розмірі 3 тис. доларів США вирішував питання з ТЦК щодо отримання відстрочки від мобілізації. Чоловіка затримано безпосередньо під час передачі останньої частини суми коштів», - заявили у відомстві.

До своєї схеми підозрюваний залучив лікаря — члена ВЛК, який підробляв медичні довідки. На підставі довідок з фіктивними діагнозами військовозобов’язаним надавали відстрочку від мобілізації.

«Крім того, під час огляду сторінок чиновника у соціальних мережах виявлено матеріали, що містять ознаки виправдовування збройної агресії російської федерації проти України», зазначили у прокуратурі.

Наразі тривають слідчі та процесуальні дії, призначено експертизи, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.

