В Киевской области произошла утечка азотной кислоты из цистерны

В Киевской области ликвидировали утечку азотной кислоты из автоцистерны.

На автодороге в селе Росава Обуховского района произошла утечка около одного кубометра азотной кислоты из транспортной цистерны. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

На месте оперативно работали спасатели, в частности группа радиационной, химической и биологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения г. Белая Церковь, специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования, а также эксперты Киевского областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины.

Спасатели перекачали опасное вещество в другую емкость, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. По данным ГСЧС, утечка локализована, угрозы для населения нет.

