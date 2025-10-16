На Київщині стався витік азотної кислоти із цистерни

На Київщині ліквідували витік азотної кислоти з автоцистерни.

На автодорозі в селі Росава Обухівського району стався витік близько одного кубометра азотної кислоти з транспортної цистерни. Про це повідомили в ДСНС України.

На місці оперативно працювали рятувальники, зокрема група радіаційно-хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква, фахівці Мобільного рятувального центру швидкого реагування, а також спеціалісти Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Рятувальники перекачали небезпечну речовину в іншу ємність, щоб запобігти подальшому розповсюдженню. За даними ДСНС, витік локалізовано, загрози для населення немає.

