Во Львовской области будут судить мужчину, который переправлял уклонистов на лодке через Тису

Житель Закарпатья за 6 тысяч долларов организовал незаконную переправу двух военнообязанных в Венгрию вне пунктов пропуска.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области будут судить злоумышленника, который организовал незаконную переправу военнообязанных на лодке через Тису. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 35-летний житель Закарпатья вместе с сообщниками взялся переправить двух военнообязанных мужчин с территории Украины в Венгрию — вне пунктов пропуска, на надувной лодке через реку Тиса.

Стоимость «услуги» составляла 6 тысяч долларов с «клиента».

14 марта правоохранители задержали фигуранта в Закарпатье.

Во время санкционированных обысков у него были изъяты денежные средства в сумме 6 тысяч долларов, полученные от «клиента», средства связи, а также другие вещественные доказательства причастности к совершению противоправных действий.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправа лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

За содеянное обвиняемому грозит наказание — лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.