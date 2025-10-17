На Львівщині судитимуть чоловіка, який переправляв ухилянтів човном через Тису

Закарпатець за 6 тисяч доларів організував незаконне переправлення двох військовозобов’язаних до Угорщини поза пунктами пропуску.

На Львівщині судитимуть зловмисника, який організував незаконне переправлення військовозобов’язаних на човні через Тису. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 35-річний мешканець Закарпаття разом зі спільниками взявся переправити двох військовозобов’язаних чоловіків з території України до Угорщини – поза межами пунктів пропуску, на надувному човні через річку Тиса.

Вартість «послуги» становила 6 тисяч доларів з «клієнта».

14 березня правоохоронці затримали фігуранта на Закарпатті.

Під час санкціонованих обшуків у нього були вилучені грошові кошти у сумі 6 тисяч доларів, одержані від «клієнта», засоби зв’язку, а також інші речові докази причетності до вчинення протиправних дій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

За скоєне обвинуваченому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

