Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині судитимуть чоловіка, який переправляв ухилянтів човном через Тису

07:18, 17 жовтня 2025
Закарпатець за 6 тисяч доларів організував незаконне переправлення двох військовозобов’язаних до Угорщини поза пунктами пропуску.
На Львівщині судитимуть чоловіка, який переправляв ухилянтів човном через Тису
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині судитимуть зловмисника, який організував незаконне переправлення військовозобов’язаних на човні через Тису. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 35-річний мешканець Закарпаття разом зі спільниками взявся переправити двох військовозобов’язаних чоловіків з території України до Угорщини – поза межами пунктів пропуску, на надувному човні через річку Тиса.

Вартість «послуги» становила 6 тисяч доларів з «клієнта».

14 березня правоохоронці затримали фігуранта на Закарпатті.

Під час санкціонованих обшуків у нього були вилучені грошові кошти у сумі 6 тисяч доларів, одержані від «клієнта», засоби зв’язку, а також інші речові докази причетності до вчинення протиправних дій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

За скоєне обвинуваченому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар Закарпаття мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Кілька співрозмовників зазначили, що ключовою проблемою судової реформи в Україні є питання доброчесності суддів Верховного Суду» – Венеційська комісія

Венеційська комісія у висновку торкнулася і початкового законопроекту Мін’юсту, який передбачає перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду і ВАКС, а також залучення міжнародних експертів до цього процесу.

Вартість поправок до проекту бюджету на 2026 рік складає 7 трильйонів гривень – Роксолана Підласа

Для того, аби задовольнити побажання депутатів, які подали поправки до проекту бюджету, потрібно 7 трлн грн.

Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Посилання на воєнний стан не звільняє орган місцевого самоврядування від обов’язку захищати культурну спадщину: позиція Верховного Суду

Розроблення історико-архітектурного опорного плану є обов’язковим для населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області