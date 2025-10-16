Практика судов
На Запорожской АЭС могут объявить временное прекращение боевых действий для ремонта ЛЭП

19:05, 16 октября 2025
Решение ожидают уже 17 октября, станция пока не производит электроэнергию.
На Запорожской АЭС могут объявить временное прекращение боевых действий для ремонта ЛЭП
Решение о временном прекращении боевых действий для ремонта линий электропередач на оккупированной Запорожской АЭС могут принять уже 17 октября, сообщает Sky News.

Генеральный директор госкорпорации РФ «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что введение «тихого периода» позволило бы провести ремонтные работы на двух поврежденных ЛЭП, которые питают станцию — одна на территории, контролируемой Россией, другая — Украиной.

«Это очень сложное решение, которое требует справедливого баланса. Оно очень предварительное, очень предварительное, и возможно, что такое решение будет реализовано уже завтра», — цитируют Лихачева.

Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, пока не производит электроэнергию, но нуждается во внешнем питании для охлаждения ядерных материалов и предотвращения серьезной аварии.

Устройство для тайного прослушивания нашли прямо в зале судебных заседаний

Средство для негласного получения информации было обнаружено при замене аккумуляторной батареи устройства бесперебойного питания.

Непрерывный поток законопроектов, реформирующих судебную власть, вредит общественному доверию – Венецианская комиссия

Постоянная институциональная нестабильность, когда реформы следуют за сменой политической власти, также может быть вредной для общественного доверия к судебной власти как независимого и беспристрастного института, подчеркивает Венецианская комиссия.

Ссылка на военное положение не освобождает орган местного самоуправления от обязанности защищать культурное наследие: позиция Верховного Суда

Разработка историко-архитектурного опорного плана является обязательной для населенных пунктов, внесенных в Список исторических населенных мест Украины.

Для создания Офиса Военного омбудсмана придется пройти ряд бюрократических процедур, поэтому возможны задержки с обработкой жалоб

Ольга Решетилова предупредила, что сейчас Офису Военного омбудсмана нужно пройти ряд бюрократических процедур: регистрацию юрлица, спецпроверки кандидатов, создание бланков, печатей, регистрацию в системах документооборота, утвердить штат, поэтому в этот транзитный период могут наблюдаться задержки с обработкой обращений и жалоб.

Венецианская комиссия рекомендовала ограничить право подавать жалобы на судей и отменить направление в НШСУ как меру ответственности

Венецианская комиссия также рекомендовала установить исчерпывающий перечень сведений, которые может запрашивать ВККС в рамках проверки добропорядочности судьи

