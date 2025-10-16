На Запорожской АЭС могут объявить временное прекращение боевых действий для ремонта ЛЭП

Решение ожидают уже 17 октября, станция пока не производит электроэнергию.

Решение о временном прекращении боевых действий для ремонта линий электропередач на оккупированной Запорожской АЭС могут принять уже 17 октября, сообщает Sky News.

Генеральный директор госкорпорации РФ «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что введение «тихого периода» позволило бы провести ремонтные работы на двух поврежденных ЛЭП, которые питают станцию — одна на территории, контролируемой Россией, другая — Украиной.

«Это очень сложное решение, которое требует справедливого баланса. Оно очень предварительное, очень предварительное, и возможно, что такое решение будет реализовано уже завтра», — цитируют Лихачева.

Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, пока не производит электроэнергию, но нуждается во внешнем питании для охлаждения ядерных материалов и предотвращения серьезной аварии.

