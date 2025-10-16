На Запорізькій АЕС можуть оголосити тимчасове припинення бойових дій для ремонту ЛЕП

Рішення очікують вже 17 жовтня, станція поки не виробляє електроенергію.

Рішення про тимчасове припинення бойових дій для ремонту ліній електропередач на окупованій Запорізькій АЕС можуть ухвалити вже 17 жовтня, повідомляє Sky News.

Генеральний директор держкорпорації РФ «Росатом» Олексій Лихачов зазначив, що запровадження «тихого періоду» дозволило б провести ремонтні роботи на двох пошкоджених ЛЕП, які живлять станцію — одна на території, що контролює Росія, інша — Україна.

«Це дуже складне рішення, яке вимагає справедливого балансу. Воно дуже попереднє, дуже попереднє, і можливо, що таке рішення буде реалізовано вже завтра», — цитують Лихачова.

Запорізька АЕС, найбільша в Європі, поки не виробляє електроенергію, але потребує зовнішнього живлення для охолодження ядерних матеріалів і запобігання серйозній аварії.

