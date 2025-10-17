Практика судов
Зеленский на встрече с Трампом будет просить у США газ и ракеты в обмен на доступ к ГТС и дронам — Bloomberg

14:33, 17 октября 2025
Как сообщается, Владимир Зеленский планирует обсудить с Трампом поставки в Украину сжиженного газа и дальнобойного оружия.
На встрече с Президентом США Дональдом Трампом 17 октября Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить поставки в Украину сжиженного газа и дальнобойного оружия. Взамен Киев готов предоставить США доступ к своей газотранспортной системе и предложить сотрудничество в производстве боевых дронов. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что это уже третий визит Зеленского в Вашингтон после возвращения Трампа в Белый дом. Украина рассчитывает воспользоваться разочарованием США в отношениях с Россией после серии переговоров, которые не принесли существенного прогресса в направлении прекращения войны.

Украина предлагает новый формат сотрудничества с США, который охватывает военную и энергетическую сферы. По данным источников, знакомых с переговорами, Киев предлагает американской стороне возможность использовать украинскую ГТС для экспорта энергоносителей в Словакию и Венгрию — страны, которые до сих пор зависят от российского газа.

Украинская сторона предлагает США технологическое партнёрство в сфере беспилотников — включая производство украинских дронов в США или Европе с последующим экспортом для нужд американских военных.

«Мы начали переговоры о заключении уникального соглашения об обмене технологиями, которое предоставит США доступ к передовым украинским технологиям беспилотников», — заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По её словам, это партнёрство является не только стратегическим преимуществом для Украины, но и реальным вкладом в безопасность США и их союзников по всему миру.

Как пишет Bloomberg, официальные лица США и Украины также обсуждали возможность экспорта сжиженного природного газа из США для удовлетворения энергетических потребностей Украины после российских ударов.

Кроме того, украинская сторона предложит США возможность использовать украинскую ГТС для экспорта энергоносителей в Словакию и Венгрию — две страны, которые до сих пор зависят от российского импорта.

