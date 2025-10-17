Зеленский на встрече с Трампом будет просить у США газ и ракеты в обмен на доступ к ГТС и дронам — Bloomberg

Как сообщается, Владимир Зеленский планирует обсудить с Трампом поставки в Украину сжиженного газа и дальнобойного оружия.

На встрече с Президентом США Дональдом Трампом 17 октября Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить поставки в Украину сжиженного газа и дальнобойного оружия. Взамен Киев готов предоставить США доступ к своей газотранспортной системе и предложить сотрудничество в производстве боевых дронов. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что это уже третий визит Зеленского в Вашингтон после возвращения Трампа в Белый дом. Украина рассчитывает воспользоваться разочарованием США в отношениях с Россией после серии переговоров, которые не принесли существенного прогресса в направлении прекращения войны.

Украина предлагает новый формат сотрудничества с США, который охватывает военную и энергетическую сферы. По данным источников, знакомых с переговорами, Киев предлагает американской стороне возможность использовать украинскую ГТС для экспорта энергоносителей в Словакию и Венгрию — страны, которые до сих пор зависят от российского газа.

Украинская сторона предлагает США технологическое партнёрство в сфере беспилотников — включая производство украинских дронов в США или Европе с последующим экспортом для нужд американских военных.

«Мы начали переговоры о заключении уникального соглашения об обмене технологиями, которое предоставит США доступ к передовым украинским технологиям беспилотников», — заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По её словам, это партнёрство является не только стратегическим преимуществом для Украины, но и реальным вкладом в безопасность США и их союзников по всему миру.

Как пишет Bloomberg, официальные лица США и Украины также обсуждали возможность экспорта сжиженного природного газа из США для удовлетворения энергетических потребностей Украины после российских ударов.

