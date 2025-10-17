Практика судів
Зеленський на зустрічі з Трампом проситиме у США газ і ракети в обмін на доступ до ГТС та дронів — Bloomberg

14:33, 17 жовтня 2025
Як повідомляється, Володимир Зеленський планує обговорити з Трампом постачання до України скрапленого газу та далекобійної зброї.
Зеленський на зустрічі з Трампом проситиме у США газ і ракети в обмін на доступ до ГТС та дронів — Bloomberg
На зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом 17 жовтня Президент України Володимир Зеленський планує обговорити постачання до України скрапленого газу та далекобійної зброї. Натомість Київ готовий надати США доступ до своєї газотранспортної системи та запропонувати співпрацю у виробництві бойових дронів. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що це вже третій візит Зеленського до Вашингтона після повернення Трампа до Білого дому. Україна розраховує скористатися розчаруванням США у відносинах із Росією після серії розмов, які не принесли жодного суттєвого прогресу в напрямку припинення війни.

Україна пропонує новий формат співпраці зі США, який охоплює військову й енергетичну сфери. За даними співрозмовників, знайомих із переговорами, Київ пропонує американській стороні можливість використовувати українську ГТС для експорту енергоносіїв до Словаччини та Угорщини – країн, які досі залежать від російського газу.

Українська сторона пропонує США технологічне партнерство у сфері безпілотників - включно з виробництвом українських дронів у США або Європі з подальшим експортом для потреб американських військових.

"Ми розпочали переговори щодо унікальної угоди про обмін технологіями, яка надасть США доступ до передових українських технологій безпілотників", – заявила посол України в США Ольга Стефанішина.

За її словами, це партнерство є не лише стратегічною перевагою для України, але й реальним внеском у безпеку США та їхніх союзників у світі.

Як пише Bloomberg, офіційні особи США та України також обговорювали можливість експорту скрапленого природного газу США для задоволення енергетичних потреб України після російських ударів.

Крім того, українська сторона запропонує США можливість використовувати українську ГТС для експорту енергоносіїв до Словаччини та Угорщини. Це дві країни, які до цього часу залежать від російського імпорту.

