В налоговой объяснили, какими документами подтверждается право пользования ПРРО

14:15, 18 октября 2025
ПРРО может применяться только в той хозяйственной единице, данные о которой внесены в Реестр программных регистраторов расчетных операций относительно такого ПРРО, — налоговая.
Фото: dp.tax.gov.ua
Главное управление ГНС в Днепропетровской области напомнило, какими документами субъект хозяйствования может подтвердить право собственности, владения и пользования ПРРО.

Пунктом 3 разд. I Порядка регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 23.06.2020 № 317 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 14 июня 2016 года № 547» (далее — Порядок № 317), ГНС обеспечивает бесплатное программное решение для использования субъектами хозяйствования программных регистраторов расчетных операций (далее — ПРРО).

Информация о таком программном решении обнародуется в Электронном кабинете, который функционирует в соответствии со ст. 42-1 разд. II Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI (с изменениями и дополнениями), и/или на официальном веб-портале ГНС.

После установки бесплатного или иного программного решения для ПРРО на соответствующее устройство, принадлежащее субъекту хозяйствования на праве собственности, владения, пользования, такой ПРРО подлежит регистрации согласно Порядку № 317.

В то же время ПРРО может применяться только в той хозяйственной единице, данные о которой внесены в Реестр программных регистраторов расчетных операций (далее — Реестр) относительно такого ПРРО. Расчетные операции на таком ПРРО могут проводить только те лица, сертификаты электронных подписей и/или печатей которых внесены в Реестр относительно данного ПРРО (п. 2 разд. IV Порядка № 317).

Таким образом, вышеуказанные требования относительно регистрации принадлежащего субъекту хозяйствования на праве собственности, владения, пользования ПРРО направлены на то, чтобы именно субъект хозяйствования (уполномоченное им лицо), а не третье лицо осуществлял операции с применением данного устройства, поскольку расчетная операция предусматривает формирование и передачу данных в ГНС, которые должны быть целостными и неискаженными.

При этом документами, подтверждающими право собственности, владения, пользования ПРРО, могут быть любые документы, удостоверяющие, что устройство приобретено субъектом хозяйствования, взято в аренду, получено в подарок и т. п.

