Украинские пенсионеры, проживающие за границей, должны пройти идентификацию до 31 декабря — ПФУ

Пенсионный фонд уточнил, что без прохождения идентификации выплата пенсии может быть приостановлена.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напоминает: пенсионеры, которые временно проживают за пределами Украины, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря каждого календарного года.

Это предусмотрено статьей 47-1 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Выплата пенсии таким лицам осуществляется на текущие счета в украинских банках только при условии своевременного прохождения идентификации.

В то же время срок до 1 ноября 2025 года касается получателей отдельных видов государственной помощи, а не пенсионных выплат.

Таким образом, для пенсионеров, которые находятся за границей, конечный срок прохождения физической идентификации — 31 декабря 2025 года.

