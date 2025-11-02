Українські пенсіонери, що живуть за кордоном, мають пройти ідентифікацію до 31 грудня — ПФУ

Пенсійний фонд уточнив, що без проходження ідентифікації виплата пенсії може бути призупинена.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадує: пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного календарного року.

Це передбачено статтею 47-1 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Виплата пенсії таким особам здійснюється на поточні рахунки в українських банках лише за умови своєчасного проходження ідентифікації.

Водночас термін до 1 листопада 2025 року стосується одержувачів окремих видів державних допомог, а не пенсійних виплат.

Отже, для пенсіонерів, які перебувають за кордоном, кінцевий строк проходження фізичної ідентифікації — 31 грудня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.