Действующему народному депутату Евгению Шевченко грозит пожизненное заключение – ГБР завершило расследование

В суд направлен обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IX созыва.

В Государственном бюро расследований сообщили о завершении досудебного расследования в отношении действующего народного депутата Украины. Как указано в ГБР, его обвиняют в государственной измене и мошенничестве. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Как говорится в заявлении, собраны доказательства совершения трех эпизодов преступлений. Первые два касаются государственной измены, совершенной до и после начала полномасштабного вторжения РФ, третий — мошеннического завладения 14,5 млн грн средств частного предприятия.

По данным следствия, народный депутат поддерживал контакты с представителями посольства Беларуси.

«Начиная с 2020 года он неоднократно посещал эту страну, встречался с бизнесменами, политиками и самопровозглашенным президентом. Используя эти встречи, он распространял ложную информацию об “отсутствии угрозы нападения с территории Беларуси”», — сообщили в ГБР.

Также в Бюро отметили, что депутат записывал программы на собственных медиаканалах, давал интервью пророссийским блогерам и экспертам, а эти материалы впоследствии распространялись российскими пропагандистскими ресурсами, создавая иллюзию, будто это — позиция украинской власти.

Кроме того, следствие установило, что депутат использовал свои связи в Беларуси для сделки по поставке минеральных удобрений. Украинское предприятие оплатило продукцию, однако поставка затягивалась.

«Депутат воспользовался ситуацией и убеждал предпринимателей, что якобы нет необходимых разрешений на перевозку груза, хотя достоверно знал, что все документы были в наличии. Чтобы “решить проблему”, он заставил предпринимателей заключить договор на консультационные услуги с подконтрольной ему фирмой на сумму 14,5 млн грн.

Полученные средства он потратил на покупку трех автомобилей премиум-класса — Porsche Macan, BMW X5M (2021 г.в.) и Mercedes-Benz AMG (2022 г.в.), оформленных на подставных лиц. Общая таможенная стоимость машин превышает 250 тыс. евро», — рассказали в ГБР со ссылкой на материалы следствия.

Народный депутат Украины обвиняется в:

государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины);

государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины);

мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Напомним, что ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины в легализации доходов, полученных преступным путем. Как тогда сообщил нардеп Ярослав Железняк, речь идет об Евгении Шевченко.

Санкции статей предусматривают наказание в виде вплоть до пожизненного заключения с конфискацией имущества. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе.

