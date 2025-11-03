Чинному народному депутату Євгену Шевченку загрожує довічне ув’язнення – ДБР завершило розслідування

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно народного депутата України ІХ скликання.

У Державному бюро розслідувань повідомили про завершення досудового розслідування стосовно чинного народного депутата України. Як вказують у ДБР, його обвинувачують у державній зраді та шахрайстві. Обвинувальний акт уже направлено до суду.

Як йдеться у заяві, зібрано докази вчинення трьох епізодів злочинів. Перші два стосуються державної зради, вчиненої до і після початку повномасштабного вторгнення РФ, третій — шахрайського заволодіння 14,5 млн грн коштів приватного підприємства.

За даними слідства, народний депутат підтримував контакти з представниками посольства Білорусі.

«Починаючи з 2020 року він неодноразово відвідував цю країну, зустрічався з бізнесменами, політиками та самопроголошеним президентом. Використовуючи ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про «відсутність загрози нападу з території білорусі»», - кажуть у ДБР.

Також у Бюро повідомляють, що він також записував програми на власних медіаканалах, давав інтерв’ю проросійським блогерам і експертам, а ці матеріали згодом розповсюджувалися російськими пропагандистськими ресурсами, створюючи ілюзію, що це — позиція української влади.

Крім цього, слідство встановило, що депутат використав свої зв’язки у Білорусі для оборудки з постачанням мінеральних добрив. Українське підприємство сплатило за продукцію, однак поставка затримувалася.

«Депутат скористався ситуацією та переконував підприємців, що начебто немає необхідних дозволів на перевезення вантажу. Хоча достеменно знав, що всі документи були наявні. Щоб «вирішити проблему», він змусив підприємців укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на суму 14,5 млн грн.

Отримані кошти він витратив на купівлю трьох авто преміумкласу — Porsche Macan, BMW X5M (2021 р.в.) та Mercedes-Benz AMG (2022 р.в.), які оформив на підставних осіб. Загальна митна вартість машин перевищує 250 тис. євро», - розповіли у ДБР за матеріалами слідства.

Народний депутат України обвинувачується у:

державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України);

державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України);

шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Нагадаємо, що раніше НАБУ та САП повідомили про підозру чинному народному депутату України у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Як повідомив тоді нардеп Ярослав Железняк, йдеться про Євгена Шевченка.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді аж до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі підозрюваний знаходиться у слідчому ізоляторі.

