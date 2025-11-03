Во Львовской области разоблачили супругов, которые обманули родственников военных более чем на 1 млн грн

Супруги обманули трех женщин, которым причинен ущерб на сумму свыше 1 млн грн.

Во Львовской области правоохранители разоблачили супругов, организовавших мошенническую схему выманивания денег у родственников военнослужащих. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Отмечается, что 39-летняя жительница Шептыцкого убеждала матерей и жен военных, что имеет влиятельные связи в соответствующих структурах и может «добиться» увольнения с военной службы законным путем. За такие «услуги» она систематически требовала деньги.

Женщина действовала совместно со своим 43-летним мужем и другими пока не установленными следствием лицами. Чтобы создать иллюзию достоверности, они встречались с потерпевшими в общественных местах, убедительно называли должности и учреждения, которые якобы могли повлиять на увольнение военнослужащих.

«Муж даже выдавал себя за сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки и уверял одну из женщин в возможности изготовления “необходимых документов”. На самом деле никаких действий для увольнения военных они не предпринимали, а полученные средства присваивали», — сообщили в прокуратуре.

Задокументировано, что таким образом супруги обманули трех женщин, которым причинен ущерб на сумму свыше 1 млн грн.

Под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры города Львова супругам сообщено о подозрении.

Следствие продолжается, устанавливаются все причастные лица.

