На Львівщині викрили подружжя, яке ошукало родичів військових на понад 1 млн грн

На Львівщині правоохоронці викрили подружжя, яке організувало шахрайську схему виманювання грошей у родичів військовослужбовців. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що 39-річна мешканка Шептицького переконувала матерів і дружин військових, що має впливові зв’язки у відповідних структурах і може «домогтися» звільнення з військової служби законним шляхом. За такі «послуги» вона систематично вимагала гроші.

Жінка діяла спільно зі своїм 43-річним чоловіком та іншими невстановленими на даний час слідством особами. Щоб створити ілюзію достовірності, вони зустрічались з потерпілими в громадських місцях, переконливо називали посади й установи, які нібито могли вплинути на звільнення військовослужбовців.

«Чоловік навіть видавав себе за працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки і запевняв одну з жінок у можливості виготовлення «необхідних документів».

Насправді жодних дій для звільнення військових вони не вчиняли, а отримані кошти привласнювали», - заявили у прокуратурі.

Задокументовано, що таким чином подружжя ошукало трьох жінок, яким завдано збитків на понад 1 млн грн.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова подружжю повідомлено про підозри.

Слідство триває, встановлюються усі причетні особи.

