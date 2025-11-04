НАГС предоставило рекомендации по дистанционной работе и гибкому графику для госслужащих

НАГС опубликовало рекомендации по организации дистанционной работы госслужащих и внедрению гибкого графика.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало рекомендации по организации работы государственных служащих за пределами административных зданий и установлению гибкого режима рабочего времени.

В НАГС отмечают, что государственная служба нуждается в более гибких подходах к организации труда — все чаще служащие вынуждены выполнять свои обязанности дистанционно или по индивидуальному графику.

Такой формат, подчеркивают в ведомстве, позволяет обеспечить непрерывность работы органов власти, поддерживать эффективное взаимодействие в командах и достигать результатов даже при измененной организации труда.

Нормативная база:

Методические рекомендации по организации работы государственных служащих за пределами административного здания государственного органа — приказ НАГС от 13.11.2020 № 215-20;

Типовые правила внутреннего служебного распорядка — приказ НАГС от 03.03.2016 № 50.

Как организовать работу за пределами административного здания

По инициативе государственного служащего и с согласия руководителя он может выполнять свои служебные обязанности за пределами административного здания государственного органа.

Такому сотруднику также может быть установлен гибкий режим рабочего времени, отличный от общего графика работы органа.

Рекомендации для руководителей подразделений:

Доведите до сведения сотрудников возможность дистанционной работы.

Определите целесообразность и возможность работы вне здания.

Согласуйте перечень задач и сроки их выполнения.

При необходимости вносите изменения в перечень задач.

Проводите регулярные онлайн-совещания.

Рекомендации для государственных служащих:

Организуйте условия для эффективной работы вне офиса.

Заранее согласуйте с руководством формат и задачи.

Регулярно отчитывайтесь о выполнении работы.

Принимайте участие в онлайн-совещаниях.

Следует отметить, что Счетная палата заявила: в результате проведенной реформы система оплаты труда на государственной службе не стала более справедливой, прозрачной или стимулирующей. Ожидаемого эффекта — повышения мотивации, прозрачности и конкурентоспособности госслужбы — не достигнуто.

«Более того, государство до сих пор не владеет полной и достоверной информацией о фактических начислениях заработной платы государственным служащим, что делает невозможным анализ эффективности расходов и планирование бюджетных потребностей в секторе государственного управления», — говорится в заявлении.

Согласно опросу, проведенному в 2024 году Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы, почти половина госслужащих среди основных причин увольнения назвала критически низкий уровень оплаты труда, который не обеспечивает даже базовых финансовых потребностей. В то же время количество молодых работников (до 35 лет) в 2025 году сократилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о потере привлекательности государственной службы для нового поколения специалистов.

