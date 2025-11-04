Практика судов
  1. В Украине

НАГС предоставило рекомендации по дистанционной работе и гибкому графику для госслужащих

17:18, 4 ноября 2025
НАГС опубликовало рекомендации по организации дистанционной работы госслужащих и внедрению гибкого графика.
НАГС предоставило рекомендации по дистанционной работе и гибкому графику для госслужащих
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало рекомендации по организации работы государственных служащих за пределами административных зданий и установлению гибкого режима рабочего времени.

В НАГС отмечают, что государственная служба нуждается в более гибких подходах к организации труда — все чаще служащие вынуждены выполнять свои обязанности дистанционно или по индивидуальному графику.

Такой формат, подчеркивают в ведомстве, позволяет обеспечить непрерывность работы органов власти, поддерживать эффективное взаимодействие в командах и достигать результатов даже при измененной организации труда.

Нормативная база:

  • Методические рекомендации по организации работы государственных служащих за пределами административного здания государственного органа — приказ НАГС от 13.11.2020 № 215-20;
  • Типовые правила внутреннего служебного распорядка — приказ НАГС от 03.03.2016 № 50.

Как организовать работу за пределами административного здания

По инициативе государственного служащего и с согласия руководителя он может выполнять свои служебные обязанности за пределами административного здания государственного органа.

Такому сотруднику также может быть установлен гибкий режим рабочего времени, отличный от общего графика работы органа.

Рекомендации для руководителей подразделений:

  • Доведите до сведения сотрудников возможность дистанционной работы.
  • Определите целесообразность и возможность работы вне здания.
  • Согласуйте перечень задач и сроки их выполнения.
  • При необходимости вносите изменения в перечень задач.
  • Проводите регулярные онлайн-совещания.

Рекомендации для государственных служащих:

  • Организуйте условия для эффективной работы вне офиса.
  • Заранее согласуйте с руководством формат и задачи.
  • Регулярно отчитывайтесь о выполнении работы.
  • Принимайте участие в онлайн-совещаниях.

Следует отметить, что Счетная палата заявила: в результате проведенной реформы система оплаты труда на государственной службе не стала более справедливой, прозрачной или стимулирующей. Ожидаемого эффекта — повышения мотивации, прозрачности и конкурентоспособности госслужбы — не достигнуто.

«Более того, государство до сих пор не владеет полной и достоверной информацией о фактических начислениях заработной платы государственным служащим, что делает невозможным анализ эффективности расходов и планирование бюджетных потребностей в секторе государственного управления», — говорится в заявлении.

Согласно опросу, проведенному в 2024 году Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы, почти половина госслужащих среди основных причин увольнения назвала критически низкий уровень оплаты труда, который не обеспечивает даже базовых финансовых потребностей. В то же время количество молодых работников (до 35 лет) в 2025 году сократилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о потере привлекательности государственной службы для нового поколения специалистов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

госслужащие госслужба НАДС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду