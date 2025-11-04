НАДС надало рекомендації щодо дистанційної роботи та гнучкого графіка для держслужбовців

НАДС оприлюднило рекомендації щодо організації дистанційної роботи держслужбовців і впровадження гнучкого графіка

Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило рекомендації щодо організації роботи державних службовців за межами адміністративних будівель і встановлення гнучкого режиму робочого часу.

У НАДС зазначають, що державна служба потребує більш гнучких підходів до організації праці — дедалі частіше службовці змушені виконувати свої обов’язки дистанційно або за індивідуальним графіком.

Такий формат, підкреслюють у відомстві, дозволяє забезпечити безперервність роботи органів влади, підтримувати ефективну взаємодію в командах та досягати результатів навіть за умов зміненої організації праці.

Нормативна база:

Методичні рекомендації щодо організації роботи державних службовців за межами адміністративної будівлі державного органу — наказ НАДС від 13.11.2020 № 215-20;

Типові правила внутрішнього службового розпорядку — наказ НАДС від 03.03.2016 № 50.

Як організувати роботу за межами адмінбудівлі

За ініціативою державного службовця та за згодою керівника він може виконувати свої завдання поза межами адміністративної будівлі державного органу.

Такому працівнику також може бути встановлено гнучкий режим робочого часу, відмінний від загального графіка роботи органу.

Рекомендації для керівників підрозділів:

Доведіть до відома працівників можливість дистанційної роботи. Визначте доцільність і можливість роботи поза будівлею. Узгодьте перелік завдань і строки їх виконання. За потреби вносіть зміни до переліку завдань. Проводьте регулярні онлайн-наради.

Рекомендації для державних службовців:

Організовуйте умови для ефективної роботи поза офісом. Завчасно узгодьте з керівництвом формат і завдання. Регулярно звітуйте про виконання роботи. Беріть участь в онлайн-нарадах.

Зауважимо, що Рахункова палата заявила: у підсумку проведеної реформи система оплати праці на державній службі не стала більш справедливою, прозорою чи стимулюючою. Очікуваного ефекту –підвищення мотивації, прозорості та конкурентоспроможності державної служби – не досягнуто.

«Більше того, держава досі не володіє повною та достовірною інформацією про фактичні нарахування заробітної плати державним службовцям, що унеможливлює аналіз ефективності видатків і планування бюджетних потреб у секторі державного управління», - йдеться у заяві.

Згідно з опитуванням, проведеним у 2024 році Національним агентством України з питань державної служби, майже половина державних службовців серед основних причин звільнення назвала критично низький рівень оплати праці, який не забезпечує навіть базових фінансових потреб. Водночас кількість молодих працівників (до 35 років) у 2025 році скоротилася на 1,5 % порівняно з попереднім роком, що свідчить про втрату привабливості державної служби для нового покоління фахівців.

