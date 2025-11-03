В ЕГР внесли изменения в части регистрации общественных формирований

ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что 2 ноября обновило программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).
Перечень обновлений ЕГР
Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 18 апреля 2025 года № 460 «О реализации экспериментального проекта по обеспечению возможности деятельности общественной организации на основании модельного устава» ГП «НАИС» доработало программное обеспечение ЕГР и обеспечило возможность проведения регистрационных действий из интерфейса программы с возможностью внесения/изменения дополнительных сведений, характерных для общественных формирований. В частности, добавлены новые атрибуты:
▪️ цель деятельности (вкладка «Информация»);
▪️ направления деятельности (вкладка «Информация», реализована возможность выбрать название направления из справочника «Направления деятельности»);
▪️ члены руководящих органов (добавлена новая вкладка «Члены руководящих органов»).
Для регистрационного действия «Государственная регистрация изменений в сведения о юридическом лице» реализована возможность проведения следующих типов изменений:
«Изменение сведений о членах руководящих органов» — обеспечивает возможность добавления, редактирования или удаления сведений о членах руководящих органов;
«Изменение цели деятельности» — обеспечивает возможность изменения сведений о цели и направлениях деятельности.
Отдельно НАИС обращает внимание, что в рамках текущей доработки программного обеспечения ЕГР внесены изменения в правила проверки тождественности — добавлена дополнительная проверка на совпадение названия общественного объединения, без учета наличия или отсутствия признака включения организационно-правовой формы в наименование.
Кроме того, реализовано отображение указанных сведений в формах предоставления данных из ЕГР (бесплатный запрос, выписка, извлечение по результатам проведения регистрационного действия и для проставления апостиля).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.