В ЄДР внесли зміни в частині реєстрації громадських формувань

15:54, 3 листопада 2025
В ЄДР забезпечили можливість проведення реєстраційних дій з інтерфейсу програмного забезпечення реєстру з можливістю внесення змін, що притаманні громадським формуванням.
В ЄДР внесли зміни в частині реєстрації громадських формувань
ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що 2 листопада оновило програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Перелік оновлень ЄДР

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2025 року № 460 «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості діяльності громадської організації на підставі модельного статуту» ДП «НАІС» доопрацювало програмне забезпечення ЄДР та забезпечило можливість проведення реєстраційних дій з інтерфейсу програмного забезпечення ЄДР з можливістю внесення/змін додаткових відомостей, що притаманні громадським формуванням. Зокрема, додано такі нові атрибути:

▪️ мета діяльності (вкладка «Інформація»);

▪️ напрями діяльності (вкладка «Інформація», реалізовано можливість обрати назву напряму діяльності з довідника «Напрями діяльності»);

▪️ члени керівних органів (додано нову вкладку «Члени керівних органів»).

Для реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» реалізовано можливість проведення таких типів змін:

«Зміна відомостей про членів керівних органів» – забезпечує можливість додавання/редагування/вилучення відомостей про членів керівних органів;

«Зміна мети діяльності» – забезпечує можливість зміни відомостей про мету та напрями діяльності.

Окремо НАІС звертає увагу, що в рамках поточного доопрацювання програмного забезпечення ЄДР внесені зміни у правила перевірки тотожності – додано додаткову перевірку на тотожність назви громадського об’єднання, не враховуючи наявність/відсутність ознаки про включення організаційно-правової форми до найменування.

Крім того, реалізовано відображення зазначених відомостей у формах надання відомостей з ЄДР (безкоштовний запит, витяг, виписка за результатом проведення реєстраційної дії та для проставлення апостилю).

Єдиний державний реєстр юридичних осіб НАІС

