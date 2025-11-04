Практика судов
  1. В Украине

Вложения украинцев в гособлигации достигли исторического максимума — 106 млрд гривен

12:30, 4 ноября 2025
Юридические и физические лица увеличили инвестиции в облигации на 27,5% — данные Минфина.
В октябре Минфин разместил облигации внутреннего государственного займа на 64,7 млрд гривен в эквиваленте. Из этой суммы 49,9 млрд гривен пришлось на гривневые облигации со средневзвешенной доходностью 16,5% годовых, а 355 млн долларов США — на валютные бумаги с доходностью 4,06% годовых. Об этом сообщило финансовое ведомство.

По состоянию на 31 октября в обращении находятся ОВГЗ на сумму более 1,89 трлн грн. Крупнейшие владельцы: коммерческие банки — 48,3%, Национальный банк Украины — 35,2%. Другие инвесторы: юридические лица — 8,8%, физические лица — 5,6%, нерезиденты — 0,8%, страховые компании — 1,1%, территориальные общины — 0,01%.

За год инвестиции юридических и физических лиц в ОВГЗ выросли на 27,5% по сравнению с октябрем 2024 года. Физические лица владеют бумагами на сумму более 106 млрд грн, юридические — на сумму более 166,7 млрд гривен.

22 октября состоялся четвертый switch-аукцион ОВГЗ. Подано 21 заявка на 17 млрд гривен, удовлетворено 15,5 млрд гривен. Инвесторы обменяли облигации с погашением 5 ноября 2025 года на новые со сроком до 25 июля 2029 года и доходностью 14,89% годовых (купон — 74,45 гривен каждые полгода). Для погашения старых бумаг зачислены облигации на 14,18 млрд гривен (14 184 871 шт.). Все заявки удовлетворены, средневзвешенная доходность — 14,89%.

С начала 2025 года Минфин разместил ОВГЗ на 473,1 млрд грн — второй по объему источник финансирования бюджета после международной помощи. С начала полномасштабного вторжения через ОВГЗ привлекли более 1,89 трлн грн в эквиваленте.

Военные облигации доступны каждому по номиналу 1000 гривен, 1000 долларов США или 1000 евро. Приобрести их можно через «Дію», банки или брокеров. В «Дії» в разделе «Услуги» выбирают «Военные облигации», тип бумаг (с названиями городов или территорий), банк или брокера, заполняют данные (при необходимости добавляют карту еПоддержка), подписывают документы и оплачивают.

Минфин

