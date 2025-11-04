Вкладення українців у держоблігації сягнули історичного максимуму — 106 млрд гривень

Юридичні та фізичні особи збільшили інвестиції в облігації на 27,5% — дані Мінфіну.

У жовтні Мінфін розмістив облігації внутрішньої державної позики на 64,7 млрд гривень в еквіваленті. З цієї суми 49,9 млрд гривень припало на гривневі облігації зі середньозваженою дохідністю 16,5% річних, а 355 млн доларів США — на валютні папери з дохідністю 4,06% річних. Про це повідомило фінансове відомство.

Станом на 31 жовтня в обігу перебувають ОВДП на понад 1,89 трлн грн. Найбільші власники: комерційні банки — 48,3%, Національний банк України — 35,2%. Інші інвестори: юридичні особи — 8,8%, фізичні особи — 5,6%, нерезиденти — 0,8%, страхові компанії — 1,1%, територіальні громади — 0,01%.

За рік інвестиції юридичних і фізичних осіб в ОВДП зросли на 27,5% порівняно з жовтнем 2024 року. Фізичні особи володіють паперами на понад 106 млрд грн, юридичні — на понад 166,7 млрд гривень.

22 жовтня відбувся четвертий switch-аукціон ОВДП. Подали 21 заявку на 17 млрд гривень, задоволено 15,5 млрд гривень. Інвестори обміняли облігації з погашенням 5 листопада 2025 року на нові з терміном до 25 липня 2029 року та дохідністю 14,89% річних (купон — 74,45 гривень кожні півроку). Для погашення старих паперів зараховано облігації на 14,18 млрд гривень (14 184 871 шт.). Усі заявки задоволено, середньозважена дохідність — 14,89%.

З початку 2025 року Мінфін розмістив ОВДП на 473,1 млрд грн — друге за обсягом джерело фінансування бюджету після міжнародної допомоги. Від початку повномасштабного вторгнення через ОВДП залучили понад 1,89 трлн грн в еквіваленті.

Військові облігації доступні кожному за номіналом 1000 гривень, 1000 доларів США або 1000 євро. Придбати можна через «Дію», банки чи брокерів. У «Дії» в розділі «Послуги» обирають «Військові облігації», тип паперів (з назвами міст чи територій), банк або брокера, заповнюють дані (за потреби додають картку єПідтримка), підписують документи та оплачують.

