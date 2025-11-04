Практика судов
  1. В Украине

Гетманцев заявил, что Украина может повторить успех Польши — при запуске накопительной пенсионной системы

10:42, 4 ноября 2025
Гетманцев призвал как можно быстрее запустить накопительную пенсионную систему
Гетманцев заявил, что Украина может повторить успех Польши — при запуске накопительной пенсионной системы
Фото: Даниил Гетманцев/Фейсбук
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина больше не может откладывать полноценный запуск накопительной пенсионной системы, ведь это вопрос не только благосостояния будущих пенсионеров, но и развития экономики страны. Об этом заявил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в эфире Новости.Live.

По его словам, если бы второй уровень пенсионного обеспечения заработал еще 15 лет назад, Украина сегодня имела бы современную пенсионную модель, развит фондовый рынок и более высокие показатели ВВП.

Гетманцев привел пример Польши, которая, по его словам, продемонстрировала эффективность такой системы. Именно благодаря открытым пенсионным фондам страна смогла добиться значительного экономического роста и недавно попала в «клуб триллионников», превысив ВВП в 1 триллион долларов США.

"Может ли Украина повторить такую ​​историю успеха? Уверен, что да. Это не будет быстро, не будет легко. Но, возможно, для этого нужно делать реальные шаги к полноценному внедрению второго уровня пенсионного обеспечения уже сейчас", - отметил Гетманцев.

Напомним, министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявлял, что введение обязательной накопительной пенсионной системы в Украине пока является преждевременным, поскольку финансовый рынок не готов эффективно инвестировать такие средства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

реформа пенсия пенсия в Украине Даниил Гетманцев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду