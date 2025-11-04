Гетманцев заявил, что Украина может повторить успех Польши — при запуске накопительной пенсионной системы

Гетманцев призвал как можно быстрее запустить накопительную пенсионную систему

Фото: Даниил Гетманцев/Фейсбук

Украина больше не может откладывать полноценный запуск накопительной пенсионной системы, ведь это вопрос не только благосостояния будущих пенсионеров, но и развития экономики страны. Об этом заявил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в эфире Новости.Live.

По его словам, если бы второй уровень пенсионного обеспечения заработал еще 15 лет назад, Украина сегодня имела бы современную пенсионную модель, развит фондовый рынок и более высокие показатели ВВП.

Гетманцев привел пример Польши, которая, по его словам, продемонстрировала эффективность такой системы. Именно благодаря открытым пенсионным фондам страна смогла добиться значительного экономического роста и недавно попала в «клуб триллионников», превысив ВВП в 1 триллион долларов США.

"Может ли Украина повторить такую ​​историю успеха? Уверен, что да. Это не будет быстро, не будет легко. Но, возможно, для этого нужно делать реальные шаги к полноценному внедрению второго уровня пенсионного обеспечения уже сейчас", - отметил Гетманцев.

Напомним, министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявлял, что введение обязательной накопительной пенсионной системы в Украине пока является преждевременным, поскольку финансовый рынок не готов эффективно инвестировать такие средства.

