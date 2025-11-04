Гетманцев заявив, що Україна може повторити успіх Польщі — за умови запуску накопичувальної пенсійної системи

Гетманцев закликав якнайшвидше запустити накопичувальну пенсійну систему.

Україна більше не може відкладати повноцінний запуск накопичувальної пенсійної системи, адже це питання не лише добробуту майбутніх пенсіонерів, а й розвитку економіки країни. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.Live.

За його словами, якби другий рівень пенсійного забезпечення запрацював ще 15 років тому, Україна сьогодні мала б сучасну пенсійну модель, розвинений фондовий ринок і вищі показники ВВП.

Гетманцев навів приклад Польщі, яка, за його словами, продемонструвала ефективність такої системи. Саме завдяки відкритим пенсійним фондам країна змогла досягти значного економічного зростання й нещодавно потрапила до «клубу трильйонників», перевищивши ВВП у 1 трильйон доларів США.

"Чи може Україна повторити таку історію успіху? Впевнений, що так. Це не буде швидко, не буде легко. Але можливо – для цього потрібно робити реальні кроки до повноцінного впровадження другого рівня пенсійного забезпечення вже зараз", - зазначив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявляв, що запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні поки що є передчасним, оскільки фінансовий ринок не готовий ефективно інвестувати такі кошти.

