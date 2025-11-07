Включается ли в доход ФЛП – плательщика ЕН 2 и 3 группы возмещенная сумма коммунальных услуг — разъяснение

В налоговой разъяснили, включается ли в доход предпринимателя – плательщика единого налога 2-3 групп возмещенная сумма за коммунальные услуги.

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками пояснило, включается ли в доход ФЛП – плательщика ЕН второй и третьей группы (кроме э-резидента) возмещенная сумма коммунальных услуг.

Согласно ч.1 ст.810 Гражданского кодекса Украины от 16.01.2003 №435-IV (далее – ГКУ) по договору найма (аренды) жилья одна сторона – собственник жилья (наймодатель) передает или обязуется передать другой стороне (наймателю) жилье для проживания на определенный срок за плату.

Размер платы за пользование жильем устанавливается в договоре найма жилья (абз.1 ч.1 ст.820 ГКУ).

Пунктом 5 части первой ст.1 Закона Украины от 09.11.2017 №2189-VIII «О жилищно-коммунальных услугах» (далее – Закон №2189) определено, что жилищно-коммунальные услуги – это результат хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение условий проживания и/или пребывания лиц в жилых и нежилых помещениях, домах и сооружениях, комплексах зданий и сооружений в соответствии с нормативами, нормами, стандартами, порядками и правилами, которые осуществляются на основе соответствующих договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

При этом индивидуальный потребитель – это, в частности, физическое лицо, являющееся собственником (сособственником) недвижимого имущества, или с согласия собственника иное лицо, которое пользуется объектом недвижимого имущества и получает жилищно-коммунальную услугу для собственных нужд и с которым или от имени которого заключен соответствующий договор о предоставлении жилищно-коммунальной услуги (п. 6 части первой ст.1 Закона №2189).

Исполнитель коммунальной услуги – это субъект хозяйствования, предоставляющий коммунальную услугу потребителю в соответствии с условиями договора (п.2 части первой ст.1 Закона №2189).

Правовые основы применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, а также начисления единого налога установлены главой 1 раздела XIV Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 №2755-VІ (далее – НКУ).

Согласно п.п.2 п.291.4 ст.291 НКУ к плательщикам единого налога, относящимся ко второй группе, относятся, в том числе, физические лица – предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность по предоставлению услуг, в том числе бытовых, плательщикам единого налога и/или населению, производству и/или продаже товаров, деятельности в сфере ресторанного хозяйства, при условии, что в течение календарного года они соответствуют совокупности следующих критериев:

не используют труд наемных лиц или количество лиц, находящихся с ними в трудовых отношениях, одновременно не превышает 10 человек;

объем дохода не превышает 834 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 01 января налогового (отчетного) года.

Согласно п.п.3 п.291.4 ст.291 НКУ к плательщикам единого налога, относящимся к третьей группе, относятся, в том числе, физические лица – предприниматели, которые не используют труд наемных лиц или количество лиц, находящихся с ними в трудовых отношениях, не ограничено, у которых в течение календарного года объем дохода не превышает 1167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 01 января налогового (отчетного) года.

Условия, при которых физические лица – предприниматели не могут быть плательщиками единого налога первой – третьей группы, определены в п.291.5 ст.291 НКУ.

Согласно п.п.291.5.3 п.291.5 ст.291 НКУ не могут быть плательщиками единого налога первой – третьей группы субъекты хозяйствования – физические лица – предприниматели, которые сдают в аренду земельные участки, общая площадь которых превышает 0,2 гектара, жилые помещения и/или их части, общая площадь которых превышает 400 квадратных метров, нежилые помещения (сооружения, здания) и/или их части, общая площадь которых превышает 900 кв. метров.

Порядок определения доходов и их состава для плательщиков единого налога первой – третьей группы предусмотрен ст.292 НКУ.

Согласно п.292.1 ст.292 НКУ доходом плательщика единого налога физического лица – предпринимателя является доход, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); материальной или нематериальной форме, определенной п.292.3 ст.292 НКУ. При этом в доход не включаются полученные таким физическим лицом пассивные доходы в виде процентов, дивидендов, роялти, страховых выплат и возмещений, доходы в виде бюджетных грантов, а также доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, которое принадлежит на праве собственности физическому лицу и используется в его хозяйственной деятельности.

Учитывая изложенное, поскольку получение физическим лицом – предпринимателем – плательщиком единого налога дохода в виде возмещения суммы коммунальных услуг не предполагает предоставление указанных услуг таким предпринимателем на пользу юридического лица или физического лица – предпринимателя (арендаторов), то такой доход не включается в доход физического лица – предпринимателя, но облагается налогом по общим правилам, установленным НКУ для плательщиков налога – физических лиц.

Порядок налогообложения доходов физических лиц регулируется разд. IV НКУ, согласно п.162.1 ст.162 которого плательщиком налога, в том числе, является физическое лицо – резидент, получающее доходы из источника их происхождения в Украине.

Подпунктом 163.1.1 п.163.1 ст.163 НКУ предусмотрено, что объектом налогообложения резидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

Статьей 165 НКУ определен исключительный перечень доходов, которые не включаются в общий (месячный) годовой налогооблагаемый доход плательщика налогов.

Одновременно, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включаются, в том числе:

доход, полученный таким плательщиком как дополнительное благо (кроме случаев, предусмотренных ст.165 НКУ) в виде суммы денежного или имущественного возмещения любых расходов или потерь плательщика налога, кроме тех, что обязательно возмещаются согласно закону за счет бюджета или освобождаются от налогообложения согласно разд. IV НКУ (п.п. «г» п.п.164.2.17 п.164.2 ст.164 НКУ);

другой доход, кроме указанных в ст.165 НКУ (п.п.164.2.20 п.164.2 ст.164 НКУ).

Согласно п.167.1 ст.167 НКУ ставка налога составляет 18% от базы налогообложения относительно доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) плательщику (кроме случаев, определенных в п.п.167.2 – 167.5 ст.167 НКУ).

Также указанные доходы являются объектом налогообложения военным сбором для плательщиков, указанных в п.п.1 п.п.1.1 п.16 прим.1 подрозд.10 разд. XX «Переходные положения» НКУ (п.п.1 п.п.1.2 п.16 прим.1 подрозд.10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

Ставка военного сбора для плательщиков, указанных в п.п.1 п.п.1.1 п.16 прим.1 подрозд.10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, составляет 5% объекта налогообложения, определенного п.п.1 п.п.1.2 п.16 прим.1 подрозд.10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, кроме доходов, которые облагаются по ставке, определенной п.п.4 п.п.1.3 п.16 прим.1 подрозд.10 разд. XX «Переходные положения» НКУ (п.п.1 п.п.1.3 п.16 прим.1 подрозд.10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

Подпунктом 4 п.п.1.3 п.16 прим.1 подрозд.10 разд. XX «Переходные положения» НКУ определено, что для военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной специальной службы транспорта Украины, других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований – 1,5% с дохода, полученного в виде денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, которые осуществляются в соответствии с законодательством Украины (за исключением доходов, которые освобождаются от налогообложения военным сбором согласно п.п.1.7 п.16 прим.1 подрозд.10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

Порядок начисления, удержания и уплаты (перечисления) налога на доходы физических лиц и военного сбора в бюджет определен ст.168 НКУ и п.п.1.4 п.16 прим.1 подрозд.10 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

Так, согласно п.п.168.1.1 п.168.1 ст.168 НКУ налоговый агент, определение которого приведено в п.п.14.1.180 п.14.1 ст.14 НКУ, который начисляет (выплачивает, предоставляет) налогооблагаемый доход в пользу плательщика налога, обязан удерживать налог и военный сбор с суммы такого дохода за его счет, используя ставку налога, определенную ст. 167 НКУ, и ставку военного сбора, установленную п.п.1 п.п.1.3 п.16 прим.1 подрозд.10 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

Согласно п.п.168.2.1 п.168.2 ст.168 НКУ плательщик налога, который получает доходы от лица, не являющегося налоговым агентом, и иностранные доходы, обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать налоговую декларацию по результатам отчетного налогового года, а также уплатить налог (военный сбор) с таких доходов.

При этом лицом, не являющимся налоговым агентом, считается нерезидент или физическое лицо, которое не имеет статуса субъекта предпринимательской деятельности или не является лицом, состоящим на учете в контролирующих органах как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность (п.п.168.2.2 п.168.2 ст.168 НКУ).

Учитывая изложенное, если арендатором (юридическим лицом или физическим лицом – предпринимателем) выплачивается в пользу физического лица доход в виде суммы возмещенных расходов, понесенных на оплату коммунальных услуг или арендатор компенсирует оплаченные коммунальные услуги собственнику имущества, то такой доход включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход физического лица с соответствующим налогообложением.

При этом, если указанный доход выплачивается арендатором – физическим лицом в пользу физического лица – собственника имущества (арендодателя), то арендодатель обязан включить сумму такого дохода в общий годовой налогооблагаемый доход и подать налоговую декларацию по результатам отчетного налогового года, а также уплатить налог (военный сбор) с таких доходов.

Порядок подачи годовой декларации о имущественном состоянии и доходах (налоговой декларации) определен ст.179 НКУ.

