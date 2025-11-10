Госэтнополитики подала апелляцию на отказ в удовлетворении мер обеспечения иска по делу о прекращении деятельности УПЦ МП

На рассмотрении находится иск Госэтнополитики к Киевской митрополии Украинской православной церкви о прекращении религиозной организации.

Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного административного суда, которым тот отказал в удовлетворении заявления о применении мер обеспечения иска по делу о прекращении деятельности Украинской православной церкви (Московского патриархата), признанной аффилированной с Русской православной церковью. Об этом говорится в определении КАС ВС (дело № 855/11/25).

Так, на рассмотрении в Шестом апелляционном административном суде находится иск Госэтнополитики к Киевской митрополии Украинской православной церкви о прекращении религиозной организации.

Представитель Госэтнополитики подал заявление об обеспечении иска, в котором просил суд: запретить исполнительным органам сельских, поселковых и городских советов, Киевской и Севастопольской городским, районным, районным в городах Киеве и Севастополе государственным администрациям, государственным регистраторам, нотариусам совершать в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, Реестре прав собственности на недвижимое имущество, Государственном реестре ипотек, Едином реестре запретов отчуждения объектов недвижимого имущества любые регистрационные действия в отношении имущества, находящегося в собственности Религиозной организации Киевская митрополия УПЦ. Также Служба просила запретить УПЦ (МП) совершать действия, направленные на проведение расходных операций по их счетам до решения дела по существу.

Представитель Госэтнополитики отметил, что в условиях военной агрессии РФ против Украины недопустимо осуществление религиозной организацией антиукраинской деятельности, в том числе использование средств для лоббирования не собственных интересов, а интересов государства-агрессора.

Исследовав заявление представителя Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести о применении мер обеспечения иска, коллегия судей обратила внимание на то, что заявленные меры обеспечения иска не соответствуют предмету спора в данном деле и являются преждевременными, что противоречит нормам административного судопроизводства.

Суд отказал в удовлетворении заявления Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести о применении мер обеспечения иска.

Госэтнополитики подала апелляционную жалобу, и определением Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 5 ноября открыто соответствующее апелляционное производство.

