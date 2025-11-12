  1. В Украине

Правительство подало на рассмотрение СНБО предложения по введению санкций против Миндича и Цукермана

16:51, 12 ноября 2025
Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана.
Правительство подало на рассмотрение СНБО предложения по введению санкций против Миндича и Цукермана
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам внеочередного заседания правительства.

"На внеочередном заседании Кабинет Министров Украины по основаниям, определенным Законом Украины «О санкциях», внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана", - сообщила Свириденко.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Впоследствии в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

Напомним, ВАКС избрал меру пресечения к исполнительному директору по физической защите и безопасности АО «НАЭК Энергоатом» в рамках расследования НАБУ и САП, проводимого в рамках операции «Мидас».

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министерки энергетики Светланы Гринчук. Также Президент анонсировал санкции против двух человек.

Ранее Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Добавим, ВАКС избрал меру пресечения экс-советнику министра энергетики по делу «Мидас».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

санкции Кабинет Министров Украины СНБО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]