Правительство подало на рассмотрение СНБО предложения по введению санкций против Миндича и Цукермана
Кабинет Министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам внеочередного заседания правительства.
"На внеочередном заседании Кабинет Министров Украины по основаниям, определенным Законом Украины «О санкциях», внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана", - сообщила Свириденко.
Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Впоследствии в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.
Напомним, ВАКС избрал меру пресечения к исполнительному директору по физической защите и безопасности АО «НАЭК Энергоатом» в рамках расследования НАБУ и САП, проводимого в рамках операции «Мидас».
Президент Украины Владимир Зеленский призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министерки энергетики Светланы Гринчук. Также Президент анонсировал санкции против двух человек.
Ранее Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.
Добавим, ВАКС избрал меру пресечения экс-советнику министра энергетики по делу «Мидас».
