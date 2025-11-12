Правительство подало на рассмотрение СНБО предложения по введению санкций против Миндича и Цукермана

Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Кабинет Министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам внеочередного заседания правительства.

"На внеочередном заседании Кабинет Министров Украины по основаниям, определенным Законом Украины «О санкциях», внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана", - сообщила Свириденко.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Впоследствии в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

Напомним, ВАКС избрал меру пресечения к исполнительному директору по физической защите и безопасности АО «НАЭК Энергоатом» в рамках расследования НАБУ и САП, проводимого в рамках операции «Мидас».

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министерки энергетики Светланы Гринчук. Также Президент анонсировал санкции против двух человек.

Ранее Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Добавим, ВАКС избрал меру пресечения экс-советнику министра энергетики по делу «Мидас».

