  1. В Україні

Уряд подав на розгляд РНБО пропозиції щодо введення санкцій проти Міндіча та Цукермана

16:51, 12 листопада 2025
Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.
Уряд подав на розгляд РНБО пропозиції щодо введення санкцій проти Міндіча та Цукермана
Фото: Кабмін
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко за результатами позачергового засідання уряду.

"На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України на підставах, визначених Законом України «Про санкції», вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана", - повідомила Свириденко. 

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми. 

Нагадаємо, ВАКС обрав запобіжний захід до виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК Енергоатом» у межах розслідування НАБУ та САП, яке проводиться в рамках операції «Мідас».

Президент України Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Також Президент анонсував санкції проти двох людей.

Раніше Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

А ще ВАКС обрав запобіжний захід ексраднику міністра енергетики у справі «Мідас».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

санкції Кабінет Міністрів України РНБО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]