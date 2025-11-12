Уряд подав на розгляд РНБО пропозиції щодо введення санкцій проти Міндіча та Цукермана

Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.

Фото: Кабмін

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко за результатами позачергового засідання уряду.

"На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України на підставах, визначених Законом України «Про санкції», вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана", - повідомила Свириденко.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

Нагадаємо, ВАКС обрав запобіжний захід до виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК Енергоатом» у межах розслідування НАБУ та САП, яке проводиться в рамках операції «Мідас».

Президент України Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Також Президент анонсував санкції проти двох людей.

Раніше Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

А ще ВАКС обрав запобіжний захід ексраднику міністра енергетики у справі «Мідас».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.