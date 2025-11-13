В Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 14 ноября
18:32, 13 ноября 2025
14 ноября графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59.
В пятницу, 14 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Об этом сообщило «Укрэнерго».
«Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — заявили в компании.
Время и объем применения ограничений будут такими:
ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
- с 00:00 до 23:59 — в объеме от 2 до 4 очередей
ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ
- с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.
