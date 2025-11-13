В Украенерго повідомили, як вимикатимуть світло 14 листопада
18:32, 13 листопада 2025
14 листопада графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59.
У п’ятницю, 14 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомило Укренерго.
«Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», - заявили у компанії.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ
- з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг
ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ
- з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
