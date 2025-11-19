Более 130 партий не подали отчеты в НАПК за ІІІ квартал — среди них ОПЗЖ, КПУ и Соцпартия

НАПК сообщает, что более 130 политических партий не подали отчеты об имуществе, доходах и расходах за ІІІ квартал 2025 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщает, что 11 ноября завершилась кампания отчетности для парламентских и внепарламентских политических партий за III квартал 2025 года.

Как стало известно, более 130 политических партий не подали отчёты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в НАПК за этот отчётный период.

За непредоставление отчётов предусмотрена ответственность согласно ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП). Это, в частности, наложение штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 6 800 грн.

Перечень политических партий, которые не подали (в т.ч. в установленный срок) отчёты за III квартал 2025 года:

“Українська селянська демократична партія” “Соціалістична партія України” “Країна” “Слов’янська партія” “Комуністична партія України” “Організація українських націоналістів” “Соціал-демократична партія України (об’єднана)” “Прогресивна соціалістична партія України” “Народна партія” “Жінки України” “Справжня Україна” “Партія захисників Вітчизни” “Партія мусульман України” “Мрія” “Партія “Русь” “Справедливості та розвитку” “Єдина Україна” “Держава” “Порядок. Відповідальність. Справедливість” “Демократичний союз” “Молода Україна” “Опозиційна платформа – За життя” “Єдність” “Зелена партія України” “Партія промисловців і підприємців України” “За Україну!” “Прагматичний вибір” “Українська політична партія “Християнський рух” “Нова політика” “Зелена екологічна партія України “Райдуга” “Руський блок” “Комуністична партія робітників і селян” “Партія правозахисту” “25” “Русь єдина” “Всеукраїнська політична партія – Екологія та соціальний захист” “Партія “Відродження” “Український дім” “Всеукраїнська політична партія “Братство” “Партія “Реформи і порядок” “Народна влада” “Основа” “Колгоспна партія України” “Всеукраїнський патріотичний союз” “Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю” “Еко партія Берези” “Нова демократія” “Сила права” “Громадянська позиція” “Партія Труда” “Громадянська солідарність” “Совість України” “Соціал-патріотична асамблея слов’ян” “Партія права” “Велика Україна” “Українська партія” “Партія селян” “Фронт змін” “Союз лівих сил” “Партія козаків України” “Всеукраїнська козацька партія” “Захист місцевих інтересів народу” “Руська єдність” “Блок опозиційних сил” “Партія народний порядок” “Справедлива країна” “Наш дім” “За справедливість та добробут” “Солідарність правих сил” “Політичне об’єднання “Рідна Вітчизна” “Опозиційний блок” “Ведуча сила” “Патріоти Волині” “Команда Сергія Мінька” “Міст” “Відродження і розвитку” “Демальянс (Демократичний альянс)” “Українська партія респонсизму” “Партія українського народу” “Власна сила” “Ренесанс” “Робітнича партія України (марксистсько-ленінська)” “Ми маємо мужність” “Україна – це ми” “Україна понад усе” “Голос народу” “Київська Русь – Україна” “Миколаївці” “Комуністична марксистсько-ленінська партія України” “Зелений тризуб” “Республіканська партія “Славутич” “Українська сила” “Соціалісти” “Блок Вадима Бойченка” “Партія Ігоря Колихаєва “Нам тут жити!” “Всеукраїнське об'єднання “Громадський контроль” “Універсальна партія України” “Соціал-демократична партія” “Рух нових сил Михайла Саакашвілі” “Гідність” “Партія Шарія” “Наші” “Право народу” “Громадський рух “Народний контроль” “Нова дія” “Олімп” “Альтернатива” “Український вибір” “Херсонці” “Перемога Пальчевського” “Авангард народу” “Партія місцевих громад” “УНА-УНСО” “Собор” “Свої” “Рух справедливості” “Патріоти України” “Вінницька європейська стратегія” “Справжні” “Партія єдності” “Україна без олігархів” “Нова” “Надія є” “Розумна сила” “Всеукраїнський народний союз” “Громадянський союз” “Всеукраїнське об'єднання “Нова Україна” “Молодий Харків” “Стабільність” “Велика країна” “Партія чернівчан” “Україна – наш дім” “Українці” “Сила єдності”

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.