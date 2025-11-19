Понад 130 партій не подали звіти до НАЗК за ІІІ квартал — серед них ОПЗЖ, КПУ та Соцпартія
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє, що 11 листопада завершилася кампанія звітування для парламентських і непарламентських політичних партій за ІІІ квартал 2025 року.
Як стало відомо, понад 130 політичних партій не подали звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до НАЗК за цей звітний період.
За неподання звітів передбачена відповідальність згідно зі ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Це, зокрема, накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.
Перелік політичних партій, які не подали (у т.ч. у визначений строк) звіти за ІІI квартал 2025 року:
- “Українська селянська демократична партія”
- “Соціалістична партія України”
- “Країна”
- “Слов’янська партія”
- “Комуністична партія України”
- “Організація українських націоналістів”
- “Соціал-демократична партія України (об’єднана)”
- “Прогресивна соціалістична партія України”
- “Народна партія”
- “Жінки України”
- “Справжня Україна”
- “Партія захисників Вітчизни”
- “Партія мусульман України”
- “Мрія”
- “Партія “Русь”
- “Справедливості та розвитку”
- “Єдина Україна”
- “Держава”
- “Порядок. Відповідальність. Справедливість”
- “Демократичний союз”
- “Молода Україна”
- “Опозиційна платформа – За життя”
- “Єдність”
- “Зелена партія України”
- “Партія промисловців і підприємців України”
- “За Україну!”
- “Прагматичний вибір”
- “Українська політична партія “Християнський рух”
- “Нова політика”
- “Зелена екологічна партія України “Райдуга”
- “Руський блок”
- “Комуністична партія робітників і селян”
- “Партія правозахисту”
- “25”
- “Русь єдина”
- “Всеукраїнська політична партія – Екологія та соціальний захист”
- “Партія “Відродження”
- “Український дім”
- “Всеукраїнська політична партія “Братство”
- “Партія “Реформи і порядок”
- “Народна влада”
- “Основа”
- “Колгоспна партія України”
- “Всеукраїнський патріотичний союз”
- “Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю”
- “Еко партія Берези”
- “Нова демократія”
- “Сила права”
- “Громадянська позиція”
- “Партія Труда”
- “Громадянська солідарність”
- “Совість України”
- “Соціал-патріотична асамблея слов’ян”
- “Партія права”
- “Велика Україна”
- “Українська партія”
- “Партія селян”
- “Фронт змін”
- “Союз лівих сил”
- “Партія козаків України”
- “Всеукраїнська козацька партія”
- “Захист місцевих інтересів народу”
- “Руська єдність”
- “Блок опозиційних сил”
- “Партія народний порядок”
- “Справедлива країна”
- “Наш дім”
- “За справедливість та добробут”
- “Солідарність правих сил”
- “Політичне об’єднання “Рідна Вітчизна”
- “Опозиційний блок”
- “Ведуча сила”
- “Патріоти Волині”
- “Команда Сергія Мінька”
- “Міст”
- “Відродження і розвитку”
- “Демальянс (Демократичний альянс)”
- “Українська партія респонсизму”
- “Партія українського народу”
- “Власна сила”
- “Ренесанс”
- “Робітнича партія України (марксистсько-ленінська)”
- “Ми маємо мужність”
- “Україна – це ми”
- “Україна понад усе”
- “Голос народу”
- “Київська Русь – Україна”
- “Миколаївці”
- “Комуністична марксистсько-ленінська партія України”
- “Зелений тризуб”
- “Республіканська партія “Славутич”
- “Українська сила”
- “Соціалісти”
- “Блок Вадима Бойченка”
- “Партія Ігоря Колихаєва “Нам тут жити!”
- “Всеукраїнське об'єднання “Громадський контроль”
- “Універсальна партія України”
- “Соціал-демократична партія”
- “Рух нових сил Михайла Саакашвілі”
- “Гідність”
- “Партія Шарія”
- “Наші”
- “Право народу”
- “Громадський рух “Народний контроль”
- “Нова дія”
- “Олімп”
- “Альтернатива”
- “Український вибір”
- “Херсонці”
- “Перемога Пальчевського”
- “Авангард народу”
- “Партія місцевих громад”
- “УНА-УНСО”
- “Собор”
- “Свої”
- “Рух справедливості”
- “Патріоти України”
- “Вінницька європейська стратегія”
- “Справжні”
- “Партія єдності”
- “Україна без олігархів”
- “Нова”
- “Надія є”
- “Розумна сила”
- “Всеукраїнський народний союз”
- “Громадянський союз”
- “Всеукраїнське об'єднання “Нова Україна”
- “Молодий Харків”
- “Стабільність”
- “Велика країна”
- “Партія чернівчан”
- “Україна – наш дім”
- “Українці”
- “Сила єдності”
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.