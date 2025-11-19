Понад 130 партій не подали звіти до НАЗК за ІІІ квартал — серед них ОПЗЖ, КПУ та Соцпартія

НАЗК повідомляє, що понад 130 політичних партій не подали звіти про майно, доходи та витрати за ІІІ квартал 2025 року.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє, що 11 листопада завершилася кампанія звітування для парламентських і непарламентських політичних партій за ІІІ квартал 2025 року.

Як стало відомо, понад 130 політичних партій не подали звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до НАЗК за цей звітний період.

За неподання звітів передбачена відповідальність згідно зі ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Це, зокрема, накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.

Перелік політичних партій, які не подали (у т.ч. у визначений строк) звіти за ІІI квартал 2025 року:

“Українська селянська демократична партія” “Соціалістична партія України” “Країна” “Слов’янська партія” “Комуністична партія України” “Організація українських націоналістів” “Соціал-демократична партія України (об’єднана)” “Прогресивна соціалістична партія України” “Народна партія” “Жінки України” “Справжня Україна” “Партія захисників Вітчизни” “Партія мусульман України” “Мрія” “Партія “Русь” “Справедливості та розвитку” “Єдина Україна” “Держава” “Порядок. Відповідальність. Справедливість” “Демократичний союз” “Молода Україна” “Опозиційна платформа – За життя” “Єдність” “Зелена партія України” “Партія промисловців і підприємців України” “За Україну!” “Прагматичний вибір” “Українська політична партія “Християнський рух” “Нова політика” “Зелена екологічна партія України “Райдуга” “Руський блок” “Комуністична партія робітників і селян” “Партія правозахисту” “25” “Русь єдина” “Всеукраїнська політична партія – Екологія та соціальний захист” “Партія “Відродження” “Український дім” “Всеукраїнська політична партія “Братство” “Партія “Реформи і порядок” “Народна влада” “Основа” “Колгоспна партія України” “Всеукраїнський патріотичний союз” “Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю” “Еко партія Берези” “Нова демократія” “Сила права” “Громадянська позиція” “Партія Труда” “Громадянська солідарність” “Совість України” “Соціал-патріотична асамблея слов’ян” “Партія права” “Велика Україна” “Українська партія” “Партія селян” “Фронт змін” “Союз лівих сил” “Партія козаків України” “Всеукраїнська козацька партія” “Захист місцевих інтересів народу” “Руська єдність” “Блок опозиційних сил” “Партія народний порядок” “Справедлива країна” “Наш дім” “За справедливість та добробут” “Солідарність правих сил” “Політичне об’єднання “Рідна Вітчизна” “Опозиційний блок” “Ведуча сила” “Патріоти Волині” “Команда Сергія Мінька” “Міст” “Відродження і розвитку” “Демальянс (Демократичний альянс)” “Українська партія респонсизму” “Партія українського народу” “Власна сила” “Ренесанс” “Робітнича партія України (марксистсько-ленінська)” “Ми маємо мужність” “Україна – це ми” “Україна понад усе” “Голос народу” “Київська Русь – Україна” “Миколаївці” “Комуністична марксистсько-ленінська партія України” “Зелений тризуб” “Республіканська партія “Славутич” “Українська сила” “Соціалісти” “Блок Вадима Бойченка” “Партія Ігоря Колихаєва “Нам тут жити!” “Всеукраїнське об'єднання “Громадський контроль” “Універсальна партія України” “Соціал-демократична партія” “Рух нових сил Михайла Саакашвілі” “Гідність” “Партія Шарія” “Наші” “Право народу” “Громадський рух “Народний контроль” “Нова дія” “Олімп” “Альтернатива” “Український вибір” “Херсонці” “Перемога Пальчевського” “Авангард народу” “Партія місцевих громад” “УНА-УНСО” “Собор” “Свої” “Рух справедливості” “Патріоти України” “Вінницька європейська стратегія” “Справжні” “Партія єдності” “Україна без олігархів” “Нова” “Надія є” “Розумна сила” “Всеукраїнський народний союз” “Громадянський союз” “Всеукраїнське об'єднання “Нова Україна” “Молодий Харків” “Стабільність” “Велика країна” “Партія чернівчан” “Україна – наш дім” “Українці” “Сила єдності”

