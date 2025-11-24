На Прикарпатье раскрыли масштабную коррупционную схему в Гоструде: его возглавляет Богдан Сагайдак

На Прикарпатье разоблачили масштабную коррупционную схему в управлении Гоструда: руководству объявлены подозрения

Работники ГБР при поддержке Национальной полиции раскрыли коррупционную схему поборов в сфере охраны труда, которую, по данным следствия, организовал руководитель Юго-Западного межрегионального управления Гоструда. В схему были вовлечены начальник управления инспекционной деятельности, его заместитель и руководитель частной компании, проводившей обучение для предпринимателей.

Отметим, что начальником Юго-Западного управления является, согласно информации на сайте ведомства, Богдан Сагайдак.

Как работала схема

По информации ГБР, должностные лица Гоструда, которые контролируют Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области, требовали деньги за услуги, которые должны предоставляться бесплатно. В частности:

брали оплату за обучение по охране труда и выдавали удостоверения без фактического прохождения курсов;

требовали деньги за быструю регистрацию деклараций-разрешений на выполнение работ повышенной опасности, хотя эти документы должны выдаваться бесплатно в течение 5 дней.

Для этого предприниматели должны были обращаться к «нужным» экспертным организациям. Те, кто выбирал «неправильную» структуру, сталкивались с искусственным затягиванием рассмотрения документов на месяцы. Сотрудничество с определенной фирмой гарантировало получение разрешения за неделю.

Фиктивные проверки и сокрытие нарушений

Следствие установило, что должностные лица также придумывали проверки, которые вообще не должны проводиться во время военного положения. Предпринимателям сообщали, что их включили в «план» проверок, а затем требовали деньги за избежание инспекций.

Подозреваемые также систематически получали «вознаграждение» за сокрытие несчастных случаев, неоформленных работников и других нарушений. Предпринимателям предлагали выбор: либо официальный штраф, который мог достигать миллионов гривен, либо «решение вопроса» за сумму от 10 до 100 тысяч гривен.

По данным следствия, только в 2025 году фигуранты получили от предпринимателей сотни тысяч гривен взяток. Следствие продолжается, поэтому суммы незаконных доходов могут оказаться значительно больше.

Кому объявлены подозрения

Подозрения предъявлены:

Руководителю управления, его двум подчиненным и руководителю частного предприятия сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством, и по ч. 3 ст. 369 УК Украины — предложение или предоставление неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 40 обысков в трех областях — в домах и транспортных средствах фигурантов, на предприятиях, а также в помещениях Гоструда. Изъяты документы, деньги и другие материалы, которые могут стать вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Всем фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

