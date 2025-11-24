  1. В Україні

На Прикарпатті викрили масштабну схему поборів у Держпраці: очолює його Богдан Сагайдак

16:04, 24 листопада 2025
На Прикарпатті викрили масштабну корупційну схему в управлінні Держпраці: керівництву оголошено підозри
Працівники ДБР за підтримки Національної поліції викрили корупційну схему поборів у сфері охорони праці, яку, за даними слідства, організував керівник Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці. До схеми були залучені начальник управління інспекційної діяльності, його заступник та керівник приватної компанії, що проводила навчання для підприємців.

Зазначимо, що начальником Південно-Західного управління є, згідно з інформацією на сайті відомства, Богдан Сагайдак.

Як працювала схема

За інформацією ДБР, посадовці Держпраці, що контролюють Івано-Франківську, Тернопільську та Чернівецьку області, вимагали гроші за послуги, які мали надаватися безкоштовно. Зокрема:

  • брали оплату за навчання з охорони праці та видавали посвідчення без фактичного проходження курсів;
  • вимагали гроші за швидку реєстрацію декларацій-дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, хоча ці документи повинні видаватися безплатно протягом 5 днів.

Для цього підприємці мали звертатися до «потрібних» експертних організацій. Хто обирав «неправильну» структуру — стикався зі штучним затягуванням розгляду документів на місяці. Співпраця з визначеною фірмою гарантувала дозвіл за тиждень.

Фіктивні перевірки та приховування порушень

Слідство встановило, що посадовці також вигадували перевірки, які взагалі не повинні проводитися під час воєнного стану. Підприємцям повідомляли, що їх включено до «плану» перевірок, а потім вимагали гроші за уникнення інспекцій.

Підозрювані також систематично отримували «винагороду» за приховування нещасних випадків, неоформлених працівників та інших порушень. Підприємцям пропонували вибір: або офіційний штраф, який міг сягати мільйонів гривень, або «вирішення питання» за суму від 10 до 100 тисяч гривень.

За даними слідства, лише у 2025 році фігуранти отримали від підприємців сотні тисяч гривень хабарів. Слідство триває, тож суми незаконних прибутків можуть виявитися значно більшими.

Кому оголошено підозри

Підозри висунуто:

Очільнику управління, його двом підлеглим та керівнику приватного підприємства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням, та за ч. 3 ст. 369 ККУ — пропозиція чи надання неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 40 обшуків у трьох областях — в помешканнях і транспортних засобах фігурантів, на підприємствах, а також у приміщеннях Держпраці. Вилучено документи, кошти та інші матеріали, що можуть стати речовими доказами у кримінальному провадженні.

Всім фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

ДБР

