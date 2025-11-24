Минюст обновил адрес для отправки уведомлений о несоответствиях в данных субъектов первичного финмониторинга

Для субъектов первичного финансового мониторинга, органов государственной власти, правоохранительных органов и других лиц обновили адрес для отправки сообщений о выявленных несоответствиях в данных.

Министерство юстиции сообщило, что изменило электронный адрес, на который субъекты первичного финансового мониторинга, госорганы, правоохранительные органы и другие учреждения должны направлять уведомления о выявленных расхождениях.

«Новый адрес: [email protected]», — заявили в ведомстве.

Уведомление о выявлении несоответствий оформляется в формате .xls по форме, определенной в приложении к Порядку уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об обнаружении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 12 июля 2023 года № 2542/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 12 июля 2023 года за № 1185/40241.

Форма Уведомления об обнаружении несоответствий в формате .xls для заполнения в электронном виде.

