  1. В Україні

Мін’юст оновив адресу для надсилання повідомлень щодо розбіжностей у даних суб'єктів первинного фінмоніторингу

16:10, 24 листопада 2025
Для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, органів державної влади, правоохоронних органів та інших осіб оновили адресу для надсилання повідомлень щодо розбіжностей у даних.
Мін’юст оновив адресу для надсилання повідомлень щодо розбіжностей у даних суб'єктів первинного фінмоніторингу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції повідомило, що змінило електронну адресу, на яку суб’єкти первинного фінансового моніторингу, держоргани, правоохоронні органи та інші установи мають надсилати повідомлення про виявлені розбіжності.

«Нова адреса: [email protected]», - заявили у відомстві.

Повідомлення про виявлення розбіжностей оформлюється у форматі .xls за формою, визначеною у додатку до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 липня 2023 року за № 1185/40241.

Форма Повідомлення про виявлення розбіжностей у форматі .xls для заповнення в електронному вигляді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]