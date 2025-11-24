Мін’юст оновив адресу для надсилання повідомлень щодо розбіжностей у даних суб'єктів первинного фінмоніторингу

Для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, органів державної влади, правоохоронних органів та інших осіб оновили адресу для надсилання повідомлень щодо розбіжностей у даних.

Міністерство юстиції повідомило, що змінило електронну адресу, на яку суб’єкти первинного фінансового моніторингу, держоргани, правоохоронні органи та інші установи мають надсилати повідомлення про виявлені розбіжності.

«Нова адреса: [email protected]», - заявили у відомстві.

Повідомлення про виявлення розбіжностей оформлюється у форматі .xls за формою, визначеною у додатку до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 липня 2023 року за № 1185/40241.

Форма Повідомлення про виявлення розбіжностей у форматі .xls для заповнення в електронному вигляді.

