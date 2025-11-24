Мін’юст оновив адресу для надсилання повідомлень щодо розбіжностей у даних суб'єктів первинного фінмоніторингу
Міністерство юстиції повідомило, що змінило електронну адресу, на яку суб’єкти первинного фінансового моніторингу, держоргани, правоохоронні органи та інші установи мають надсилати повідомлення про виявлені розбіжності.
«Нова адреса: [email protected]», - заявили у відомстві.
Повідомлення про виявлення розбіжностей оформлюється у форматі .xls за формою, визначеною у додатку до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 липня 2023 року за № 1185/40241.
Форма Повідомлення про виявлення розбіжностей у форматі .xls для заповнення в електронному вигляді.
