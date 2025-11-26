  1. В Украине

У Комитете Рады объявили перерыв в вопросе повышения зарплат педагогам для дополнительных консультаций

10:01, 26 ноября 2025
Позиция Комитета состоит в том, что минимальный должностной оклад учителя должен составлять не менее трех минимальных заработных плат.
В Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций под председательством его главы Сергея Бабака состоялось продолжение обсуждения вопроса оплаты труда педагогических работников. В нем приняли участие представители Кабинета Министров и профсоюзов.

Сергей Бабак подчеркнул, что после объявленного в прошлую пятницу перерыва члены Комитета активно работали над поиском компромиссов. Он отметил, что позиция Комитета остается неизменной: минимальный должностной оклад учителя должен составлять не менее трех минимальных заработных плат, как это предусмотрено статьей 61 Закона «Об образовании».

Однако, учитывая необходимость дополнительных консультаций для выработки согласованного решения относительно механизма повышения зарплат педагогам, народные депутаты заслушали информацию заместительницы Главы Профсоюза работников образования и науки Любови Гарбаренко и решили объявить перерыв в заседании.

В рабочем порядке Министерству образования и науки поручили подготовить соответствующие финансовые расчеты.

Перед этим глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что увеличение недельной нагрузки учителей и переоформление трудовых договоров не приведут к увольнениям. Об этом он сообщил, комментируя реформу в образовательной сфере.

По словам Бабака, в 2025 году в учреждениях общего среднего образования предусмотрено 315 819 учительских ставок, но фактически заняты лишь 271 891. Таким образом, 43 928 ставок остаются свободными, перекрываются совместительством или являются вакансиями, особенно в сельских школах и прифронтовых громадах. «Этот дефицит — реальность системы», — отметил он.Початок форми

Верховная Рада Украины зарплата школа

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

