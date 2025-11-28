Каков порядок проставления апостиля на официальных документах, выданных ГНС и ее территориальными органами

Проставление апостиля на официальных документах, выдаваемых ГНС и ее территориальными органами, осуществляется Государственной налоговой службой Украины в соответствии с Правилами проставления апостиля.

Западное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило порядок проставления апостиля на официальных документах, выданных ГНС и ее территориальными органами.

В части первой статьи 3 Гаагской Конвенции установлено, что единственной формальной процедурой, которая может требоваться для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в соответствующем случае, подлинности оттиска печати или штампа, которыми скреплен документ, является проставление предусмотренного статьей 4 апостиля компетентным органом государства, в котором документ был составлен.

Следовательно, официальные документы, на которых проставлен апостиль, не требуют какого-либо удостоверения путем консульской легализации.

В настоящее время между Украиной и другими государствами действует более чем 70 международных двусторонних конвенций (соглашений) об избежании двойного налогообложения. В указанных конвенциях (соглашениях) не содержится положений относительно упрощения процедуры или освобождения документов от легализации.

Проставление апостиля на официальных документах, выдаваемых ГНС и ее территориальными органами, осуществляется Государственной налоговой службой Украины в соответствии с Правилами проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования на территории других государств, утвержденными приказом МИД, МВД, МОН, Минфина, Минюста от 17 марта 2023 года № 125/209/293/139/999/5 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Украины 21.03.2023 года за № 478/39534 (далее – Правила).

Кто может обращаться за предоставлением услуги

Апостиль проставляется по требованию лица, подписавшего документ, либо по требованию физического/юридического лица (их представителей).

Пакет документов

Для проставления апостиля необходимо подать:

оригинал документа, на котором проставляется апостиль, либо его заверенную в установленном порядке копию;

документ об оплате услуги по проставлению апостиля либо документ, подтверждающий право на освобождение от платы, или его копию, заверенную в установленном порядке;

заявление от лица, подающего такие документы. (в заявлении о проставлении апостиля необходимо указать название документа (документов), который направляется в ГНС для проставления апостиля, и страну назначения использования такого документа (документов)).

Учитывая положения абзаца первого статьи 1 и абзаца второго статьи 11 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (далее – Конвенция), в заявлении о проставлении апостиля необходимо указать название документа (документов), который направляется в ГНС для проставления апостиля, и страну назначения использования такого документа (документов).

Актуальный перечень государств-участниц Конвенции находится на сайте Гаагской конференции по международному частному праву (аббревиатура на англ. языке – HCCH).

Пунктом 3 Правил определен перечень документов, на которых апостиль не проставляется.

Подача документов

Подача документов осуществляется в Государственную налоговую службу Украины по адресу: Львовская площадь, 8, г. Киев, 04053.

По желанию плательщика пакет документов может быть подан через центры обслуживания плательщиков территориальных органов ГНС и передан в ГНС.

Заявление

Форма заявления в ГНС по проставлению апостиля выглядит следующим образом и размещена на веб-портале ГНС в разделе Деятельность / Апостиль / Формы заявлений о проставлении апостиля в Государственной налоговой службе Украины на официальных документах, предназначенных для использования на территории других государств для физических и юридических лиц либо по гиперссылке.

Плата за предоставление услуги по проставлению апостиля

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 01.02.2023 № 54 «О размере и порядке оплаты услуг по проставлению апостиля», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 03.03.2023 за № 395/39451 (далее – приказ Минфина № 54), установлена плата за предоставление услуги по проставлению апостиля на документах, выдаваемых ГНС и ее территориальными органами и предназначенных для использования на территории других государств, в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня – 51 грн).

