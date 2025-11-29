Неуплату алиментов житель Сумщины отработает общественными работами

Суд обязал мужчину отработать долги по алиментам 120 часами общественно полезных работ.

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции сообщило, что жителя Ахтырского района Сумской области суд обязал выполнить 120 часов общественно полезных работ за неуплату алиментов на двух несовершеннолетних сыновей.

Если задолженность превышает сумму платежей за 6 месяцев, суд может назначить общественно полезные работы на срок от 120 до 240 часов. При повторном нарушении в течение года — от 240 до 360 часов.

Все заработанные средства полностью направляются на погашение алиментного долга перед детьми.

