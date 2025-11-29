  1. В Украине

Неуплату алиментов житель Сумщины отработает общественными работами

18:41, 29 ноября 2025
Суд обязал мужчину отработать долги по алиментам 120 часами общественно полезных работ.
Неуплату алиментов житель Сумщины отработает общественными работами
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции сообщило, что жителя Ахтырского района Сумской области суд обязал выполнить 120 часов общественно полезных работ за неуплату алиментов на двух несовершеннолетних сыновей.

Если задолженность превышает сумму платежей за 6 месяцев, суд может назначить общественно полезные работы на срок от 120 до 240 часов. При повторном нарушении в течение года — от 240 до 360 часов.

Все заработанные средства полностью направляются на погашение алиментного долга перед детьми.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

долг алименты Сумы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Верховный Суд разъяснил порядок исчисления срока на обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя

КГС ВС поставил точку в дискуссиях по поводу того, какой срок применяется при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя: 10 календарных дней или 10 рабочих.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]